【帆船】秋季帆船賽圓滿落幕 港小將劍指2022亞運會

由香港遊艇會主辦的「秋季帆船賽」於上周六（7日）在維港開鑼，經過兩日合共3場賽事後，由帆船界「大師兄」黃世文領軍的「飛龍II號」榮獲組別冠軍。至於由3位學生組隊的「Phoenix號」雖只名列組別第9名，兩名女船員坦言吸取經驗更為重要，目標是挑戰2022年杭州亞運會。

秋季帆船賽設3場賽事，吸引近400位華洋帆船運動員雲集維港同場較量，賽道均於維港以東海面進行，參賽船隊以紅磡對出海域為起點，經太古城後繞圈3次再折返衝線。為慶祝維港舉行賽事170周年，賽會以「170周年維港慈善賽」在首日先打頭陣，運動員一較高下之餘更能為香港遊艇會慈善基金會籌款。

體藝中學3位學生（左起）林熹汶、鄧愷程及梁沛熙組成的「Phoenix號」名列總排名第9名。（由公關提供）

「大師兄」黃世文（中）曾於90年代代表香港3度征戰亞運。（由公關提供）

帆船界「大師兄」的維港情結

賽事焦點之一是帆船界「大師兄」黃世文領軍的「飛龍II號」，其賽船年資已達36年之久，更曾於90年代代表香港3度征戰亞運。即使已是退役運動員，黃世文表示不會放棄帆船運動，只要有賽事均會參賽。

雖曾踏足多國參加國際帆船比賽，他坦言對維港有一份情意結，每次比賽與船隊駕馭帆船，在維港兩岸的摩天大廈中飛馳，感覺份外不同。最終這名寶刀未老的前亞運代表率隊勇奪組別冠軍。

資深帆船好手關國華年屆73歲，仍活躍於帆船運動。（由公關提供）

另一隊前輩級選手、年屆74歲的關國華，雖則兩鬚斑白，但作為一名資深帆船好手，仍與「Boss Hogg號」一同出戰開鑼賽事並取得第5名。

關國華自80年代開始賽船，見證維港水質的變遷，「海港一向是帆船運動員的遊樂場，維港的海水淨化工作在這十數年間愈見進步，帆船運動員亦可安心在維港比賽。」他更勉勵大眾即使未有接觸帆船運動，亦要肩負海洋保育的責任。

3位帆船界明日之星，當中林熹汶（右一）及鄧愷程（左）更揚言劍指2022亞運。（由公關提供）

兩女小將劍指2022年亞運會

由香港賽馬會體藝中學3位學生，林熹汶、鄧愷程及梁沛熙組成的「Phoenix號」，於首日賽事因長時間處於無風狀態而失利，未能在限時內衝線。周日煞科日3人重整旗鼓，以19歲的梁沛熙為舵手，他既是去年青年奧運會滑浪風帆港將，又有帆船運動的經驗。由他掌舵帶領兩位女船員把握次場及尾場機會表演，最終在組別總成績排名第9。

年僅16歲的林熹汶及18歲的鄧愷程在賽後直言，「成績不是最重要，短期目標是積極參加不同的帆船比賽，希望可以增加上陣經驗，代表香港出戰2022亞運會。」

劉建廷（前排右2）為「鳳凰號」新成員，負責攪動風帆上落的攪盤，協助風帆調校員控制風帆收放或上落。（由公關提供）