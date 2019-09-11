【世界盃外圍賽】港隊後衛愛兒眼前獻主場首演　感謝球迷不離棄

唐建文的故事實在勵志，去年在亞冠盃踢出好表現，以33歲之齡首次入選香港隊，並出戰亞洲盃外圍賽、國際友誼賽及今屆世界盃外圍賽，惟首3次上陣均在作客賽事後備登場。 「唐文」一直希望在主場、在家人眼前代表香港作賽，昨晚，他終於願望成真。 攝影：李澤彤

香港昨晚在世界盃亞洲區外圍賽第二圈C組，主場迎戰伊朗，面對實力強悍的「亞洲一哥」，港隊在兩邊邊線都排出「雙閘」陣式，唐建文在右路與徐宏傑合作，年輕、具活力且技術佳的「傑仔」在翼衛位置追截、應對反擊；經驗豐富的唐文殿後補位。儘管港隊上、下半場各失一球以0：2告負，但多次化解對手強攻，更有不少埋門機會，13,942名入場球迷賽後仍堅持留下，向繞場一周致謝的球員送上掌聲，「We are Hong Kong」之聲響徹夜空。

唐建文（後排左二）對伊朗正選上陣，是他首次在主場代表香港、亦是首次為港隊正選上陣。（資料圖片／李澤彤攝）

唐建文（右一）與其他隊友合力抵抗伊朗強攻。（資料圖片／李澤彤攝）

賽後，唐建文匆匆離去會合家人，畢竟年幼的兒子信信和女兒程程都累了，集宿多日後，自然要趕快見面。安頓好後，唐文回覆我的短訊說：「今場氣氛很特別，真的感受到……啊，香港人在一場比賽中可以很團結」。儘管本地足球一向負能量較重，但今仗港隊即使輸了，香港人也沒有割席，堅決齊上齊落，「真的很感謝入場的球迷，他們給我帶來了很難忘的氣氛，因為完場後，即使輸了波，大家仍不願意走，這感受真的很難忘」。

9月10日，大球場的香港人份外團結，彼此之間多了一份幾個月內培養而成的默契，一心為香港而戰。（資料圖片／李澤彤攝）

大部份球迷對於香港敗予伊朗的表現感「收貨」，但唐建文坦言落敗後亦不開心，他認為伊朗較去年在亞冠盃遇上的對手更強，「港隊已做了可以應對的方法，我認為表現非常可以接受，雖然防守為主，但也找到機會進攻，可惜把握不到」。港隊末段仍努力壓前尋找進攻機會，唐文希望這股鬥志可感染球迷：「希望球迷也感受到球員的不服輸，睇完波得到的感動和感受，可以帶回生活當中。相信大家這段時間都有負面情緒，希望比賽能令球迷有正面情緒帶回家，令他們生活可以較開心和正面」。

唐建文認為，港隊主帥麥柏倫（左）的部署完善，球隊亦貫徹執行，惟未能把握入球機會。（資料圖片／李澤彤攝）

愛兒信信親睹爸爸正選



對唐文而言，今仗有家人在觀眾席上，尤其是兒子信信現場打氣，是一大動力。那信信對於比賽有什麼評價？唐文笑說：「信信說：『爸爸，今晚的比賽很特別，全部人都支持香港隊，好大聲、好嘈！』他覺得比起平日看傑志比賽很不一樣，他也很興奮」。不過，信信的要求也高，唐文笑說：「我問他香港隊叻唔叻，他說，『爸爸，香港隊差一點就入到一球，入到一球就叻，現在唔叻！』」

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信信尚未懂事，但唐文可在愛兒眼前穿起港隊戰衣比賽，仍感自豪；熾熱的氣氛之中，他亦感受良多，最期望的是待信信再長大一點，可以跟他說更多：「例如代表香港比賽、代表香港踢足球，是可以團結這個地方的人，也可以為其他人帶來一些正面訊息。」