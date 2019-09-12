打人老公，帶槍求原諒，結果在醫院開槍。如此「超展開」劇情，發生在土耳其國腳艾達杜蘭（Arda Turan）身上。 這名中場球員自從加盟巴塞隆拿，事業急速走下坡，被外借至土超期間更因上述事件惹官非。案情看來嚴重，杜蘭被判入獄2年8個月但緩刑，只要未來5年不犯事便毋須入獄。 不妨看看「劇情」，你都會嘆道：「咁都唔使踎？」

艾達杜蘭被判三項控罪成立，包括開槍引致恐慌、非法藏械及蓄意傷人，不用入獄可算「執返身彩」。案情指他去年10月在土國首都伊斯坦堡一家高級夜總會，懷疑出言挑逗一名女子，卻不知女子是土國著名歌手沙軒（Berkay Sahin）的妻子。

艾達杜蘭回歸土耳其，總算保持正常上陣次數。（球會twitter）

兩男及後大打出手，艾達杜蘭打爆沙軒的鼻。沙軒隨後送院動手術醫治，艾達杜蘭亦前往醫院請求原諒，卻帶着一把槍。他表示不知道女子是沙軒的妻子，更向沙軒稱「如果你相信騷擾真有其事，就開槍吧」。結果，艾達杜蘭向地面開槍，引起恐慌。

貴為代表土耳其100次的球星，艾達杜蘭在國內甚具份量。（球會twitter）

沙軒的妻子事後向報章爆料稱，艾達杜蘭出言挑逗她，及後向丈夫施襲。但杜蘭在instagram張貼聲明，強調沒有挑逗他人的妻子，法庭亦判性騷擾控罪不成立，「這是嚴重而醜陋的謊言」。他為自己「一時犯下的錯」，向家人及現時效力的土超球隊巴沙克舒希（Istanbul Basaksehir）道歉，「我已汲取教訓，今後最大目標希望令家人、妻子、球會與朋友，為我驕傲」。

艾達杜蘭加盟巴塞，但合約首半年因巴塞被禁止轉會，令他不能上陣一段時間。（Getty Images）

艾達杜蘭的光輝歲月在馬德里體育會，出力突破同市宿敵皇家馬德里與巴塞的壟斷，效力四季取得1次西甲冠軍及1次歐霸盃。2015年7月加盟巴塞後初期表現不錯，但後來被投閒置散，17-18年球季從未上陣，結果18年1月被外借至巴沙克舒希，為期兩年半，但去年5月在聯賽不滿判決而推撞助理球證，破土國紀錄停賽16場，及後減刑至10場。