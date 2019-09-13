【網球】香港網球公開賽延期舉行　退票安排下周一公布

原定在10月初舉行的香港網球公開賽，今日（13日）透過官方網站宣布因近日香港的情況影響下，決定賽事將會延期舉行，下周一（16日）將公布退票安排。

一年一度舉行的WTA香港網球公開賽，原定在10月5至13日在維多利亞公園網球場舉行，在今日發表新聞稿，宣布賽事因為近日的香港社會情況，所以決定延期進行，下周一將公布退票安排，而大會正與WTA方面商討擇日重賽的日子，並即將公布。

中國一姐王薔上年亦有來港參賽。（資料圖片／趙子晉攝）

香港網球公開賽多年來吸引不少世界級的球手參賽，當中包括姬爾芭（Angelique Kerber）及卡露蓮娜比列絲高娃（Karolina Pliskova）來港，而「丹麥甜心」禾絲妮雅琪曾在2016年稱后。烏克蘭的「千禧後美少女」恩絲杜絲卡（Dayana Yastremska）在決賽擊敗王薔，職業生涯首奪WTA錦標。

烏克蘭的恩絲杜絲卡在香港取得生涯首冠。（資料圖片／趙子晉攝）

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