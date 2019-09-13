【網球】香港網球公開賽延期舉行　退票安排下周一公布

撰文：趙子晉
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原定在10月初舉行的香港網球公開賽，今日（13日）透過官方網站宣布因近日香港的情況影響下，決定賽事將會延期舉行，下周一（16日）將公布退票安排。
一年一度舉行的WTA香港網球公開賽，原定在10月5至13日在維多利亞公園網球場舉行，在今日發表新聞稿，宣布賽事因為近日的香港社會情況，所以決定延期進行，下周一將公布退票安排，而大會正與WTA方面商討擇日重賽的日子，並即將公布。
中國一姐王薔上年亦有來港參賽。（資料圖片／趙子晉攝）
香港網球公開賽多年來吸引不少世界級的球手參賽，當中包括姬爾芭（Angelique Kerber）及卡露蓮娜比列絲高娃（Karolina Pliskova）來港，而「丹麥甜心」禾絲妮雅琪曾在2016年稱后。烏克蘭的「千禧後美少女」恩絲杜絲卡（Dayana Yastremska）在決賽擊敗王薔，職業生涯首奪WTA錦標。
烏克蘭的恩絲杜絲卡在香港取得生涯首冠。（資料圖片／趙子晉攝）
原文如下：
有鑑於近日的情況，香港網球總會及世界女子網球協會宣佈香港網球公開賽2019將延期舉行。賽事將不會於10月5 至13日進行。
香港網球公開賽作為我們年度的旗艦活動，以及香港體壇年度盛事之一，每年均吸引很多本地及海外球迷來港觀賽。
繼去年首次榮獲WTA年度最佳國際級別賽事的殊榮，我們希望今年的賽事比去年舉辦得更有聲有色以答謝参與的球員及一眾球迷。經與各持份者多番商討後，我們相信將賽事延期 有利於賽事順利舉行。
主辦機構及世界女子網球協會現正商討將賽事安排於另一星期舉行。我們將適時公佈詳情。
我們為對球手、球迷、合作夥伴及支持者帶來的不便，深感抱歉。我們將於2019年9月16日在網站 www.hktennisopen.hk 公佈退票安排。
感謝各位一直以來的支持，我們期待您再次參與香港網球公開賽。