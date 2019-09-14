【英超】曼聯法國雙星對李城缺陣　諾域治傷兵滿營零中堅鬥曼城

國際賽期結果，英超今日重開，多支球隊在賽前記者會上交代傷兵情況，其中升班馬諾域治最嚴重，多達10名球員有傷在身，包括4名中堅及兩名正選防中，相信今輪對曼城凶多吉少。另外，曼聯領隊蘇斯克查證實，保羅普巴、安東尼馬迪爾及勞基梳爾缺席對李斯特城的聯賽。

諾域治將於香港時間今晚深夜12：30主場對曼城，領隊法基（Daniel Farke）昨日出席記者會，交代傷兵情況。這名德國籍領隊表示，隊中有10名傷兵，其中防線是重災區，添姆高路斯（Timm Klose）、基斯杜夫森馬文（Christoph Zimmermann）、格蘭漢尼（Grant Hanley）及賓葛菲特（Ben Godfrey）4名中堅全部受傷。

諾域治Twitter上全是傷兵消息。（網上截圖）

法基指基斯杜夫森馬文韌帶受傷，明年1月才能復出；添姆高路斯雖然不用接受手術，但要養傷9個月；格蘭漢尼肯定無法正選披甲，昨日才復操，只能上陣20到30分鐘；較有機會上陣的只有賓葛菲特，他在國際賽期帶住腹股溝傷患回歸。除了4名中堅，門將告魯爾（Tim Krul）上陣成疑，而正選右閘麥斯艾朗斯（Max Aarons）則要到下月中才能復出。

面對後防天殘地缺，法基有何妙計？（Getty Images/資料圖片）

諾域治領隊法基出席賽前記者會片段：

諾域治中場防守的問題亦十分嚴重，泰布爾（Tom Trybull）及摩列斯列拿（Moritz Leitner）兩名正選防中缺陣，前者韌帶受傷，預計下月中復出，後者受小腿傷患困擾，已經有兩周沒有操練。另外，中場馬里奧維蘭斯（Mario Vrančić）同樣未能披甲，至於柏德列羅拔士（Patrick Roberts）因為是曼城的借將，受借用條款規限避戰。

諾域治在官方Twitter報道傷兵消息，一口氣發了8條Tweet，有網民截圖分享，不由得同情諾域治的景況。不幸中的大幸是，雖然後防天殘地缺，但諾域治前線完整，迪姆普基及簡威爾俱可上陣，難道他們今場主場對曼城要以攻為守？有網上討論區上的球迷表示，如果曼城入5球，就唯有靠普基入6球。

迪姆普基贏得8月的英超最佳球員。（Getty Images）

今輪英超賽程（按圖放大）：

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幾支英超球隊昨日都有公布傷兵消息，曼城領隊證實，軟骨及半月板受傷的法國中堅拿樸迪要養傷5至6個月，他說：「肯定明年才能復出，1月或者2月吧。」至於在周日作客屈福特的阿仙奴就宣布，射手拿卡錫迪最快10月才能復出，兵工廠的聲明指，拿卡錫迪近期一直帶傷上陣，現在需要好好休息，強化足踝。

拿樸迪要養傷至明年初。（Getty Images/資料圖片）

拿卡錫迪要到10月才復出。（Getty Images/資料圖片）

曼聯領隊蘇斯克查在昨日的記者會上證實，普巴、馬迪爾及梳爾肯定缺席周末對李城的聯賽。他說：「醫療室十分繁忙，我還未肯定到誰可披甲。普巴就肯定不可以，除了他一晚之內有神奇的康復，不過我們有很多有經驗的球員，例如桑馬達、尼曼查馬迪及艾舒利楊格，他們都可以挺身而出。」曼聯後防的達洛治及艾歷拜利皆養傷，蘇斯克查表示雲比沙卡及連格有望復出，但他補充：「我不能向大家保證他們兩人一定可以上陣。」

普巴及馬迪爾兩名曼聯前場重心球員缺陣。（Getty Images/資料圖片）

利物浦在周末早場對紐卡素，領隊高普向記者交代最新傷情，門將艾利臣比加要到10月的國際賽期後才能復出。說：「艾利臣進度不錯，有進展的，但我們不能給予壓力，因為真的是幾嚴重的小腿受傷。我們不肯定他需要多少時間康復，但我們暫時將目標定在下個國際賽期後。」高普表示，中場拿比基達可以在下周中復操。

車路士在周末作客狼隊的，領隊林柏特確認防中尼高路簡迪繼續缺陣，他說：「這場比賽對他而言還是太早，希望他快點回來。」不過，車路士有個好消息，中堅魯迪格傷癒復出。