【港超聯】球迷抗議元朗黑夜未解決　傑志對元朗失分收場

「721元朗白衣人無差別襲擊事件」至今近2個月，事件未圓滿解決，加上元朗足球隊會長王威信當日在案發期間現身，佳聯元朗在新球季成為眾矢之的。 傑志今日（14日）在第2輪港超主場迎戰元朗，球迷把握機會表態。

「721元朗事件」渉事者仍未全部被捕，亦有不少市民對警方當日表現大感不滿，傑志對元朗賽前，網民已計劃在比賽期間以行動表態。賽前，傑志球迷區已掛起多件7號球員費蘭度及21號球員唐建文的球衣，意味「721」；賽事踢至象徵案發日期的21分鐘，即有觀眾掛起橫額，包括一條「元朗黑夜 警黑合作 追究到底 勢不罷休」的橫額，及一面印有白衣人施襲照片，並寫上「元朗黑夜 歷歷在目」的橫額。球迷一同高呼口號，包括「光復香港、時代革命」，及抗議警方執法態度的「721唔見人，831打死人」。

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傑志球迷賽前已掛起多件7號及21號球衣，象徵「721」元朗黑夜事件。（高詩琦攝）

比賽踢至21分鐘，有球迷掛起橫額，表示追究「721」事件及抗議警方執法手法。（高詩琦攝）

「橙衫軍」元朗上仗對東方龍獅幾乎逼和對手，今日再戰強敵亦大踢士氣波，儘管「藍鳥」1分鐘幾乎由盧卡斯破門，葉嘉宇僅僅救出其頭槌，不過元朗之後攻勢不少，3分鐘，羅振庭右路傳中，鄭璟昊尾柱撞射高出；29分鐘，鄭璟昊左邊後上接應入禁區，扣過對手後衛欲起腳被王振鵬拍到，李毅凱解圍。傑志在45分鐘破門，黃洋蛾眉月頂接應解圍不遠抽射卻省中人，林恩許補中射遠柱入網成1：0。

基爾頓（中）代表新東家傑志倒戈元朗，表現平平。（高詩琦攝）

林恩許（右二）為傑志打開紀錄。（高詩琦攝）

元朗換入王睿成關鍵 傑志兩度中楣失分收場

換邊後元朗調入台灣中堅王睿，此子攻、守兩端皆有突出表現，56分鐘，元朗在右路獲得一記罰球，王睿接應一頂入網追平比數，僅3分鐘後，費蘭度右路突破入禁區擺過對手後窄角度施射，葉嘉宇托到身後，遭洛迪古斯門前補中。但傑志在3名正選後衛唐建文、艾里奧及丹尼此前皆踢畢兩場港隊賽事下，69分鐘防線再現漏洞，鄭璟昊左邊半傳半射，曽梓軒門前未知有無觸及皮球下入網，但賽會仍將入球判予曾梓軒，追平成2：2。

洛迪古斯（右）連續兩仗有波入，惟未能為傑志帶來3分。（高詩琦攝）

+ 7 + 6 + 5

傑志隨後不斷進襲元朗防線，73分鐘，費蘭度右邊殺入小禁區扣大位射遠柱死角，但中內柱彈出，輾轉間唐建文再斬中，費蘭度射彈地波，鞠盈智門前欲頭槌補中又再中柱彈出底線，始終未能再取得入球，兩軍戰成2：2完場。傑志分失下以4分跌落第2，東方暫時獨佔榜首。