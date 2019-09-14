【港超聯】王睿世盃外失利後回歸即入球　「賽前還是不開心」

港超第2輪傑志對佳聯元朗一戰，球迷借賽事表達對「721元朗白衣人無差別襲擊事件」未獲警方積極處理的不滿，怒氣多少轉移到由王威信任會長的元朗足球隊身上。 元朗的台灣中堅王睿在世界盃外圍賽失利後回港，即在傑志身上取得個人今季首個入球，他坦言今日場內氣氛格外熱熾，「更令我們拿起鬥志去拼」。

剛過去的國際賽期對王睿而言並非美好回憶，尤其中華台北在世界盃外圍賽主場敗予尼泊爾，更令球迷大失所望，球隊飽受批評。該仗踢足90分鐘的王睿，收拾心情後回歸港超，他今日雖後備上陣，卻是元朗最後搶得1分的關鍵。王睿半場入替後不單在56分鐘把握一個罰球機會扳平比數，亦多次化解傑志的攻勢，包括一次洛迪古斯已擺過門將葉嘉宇，但王睿憑其速度及時從後剷走皮球，令元朗未致再失球。

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王睿（右一）早前在世界盃外圍賽代表中華台北出戰，卻在主場意外敗予尼泊爾，他坦言賽前仍感不快。（高詩琦攝）

王睿賽後坦言，本來仍在為敗予尼泊爾而失落，「在今天比賽前，其實還是處在不開心的狀態，畢竟國際賽失利是我們團隊的失誤，所以到今天才調適好，沒想到一調適好就進球了」！他喜言這入球令他「滿開心」，「更有動力啦，無論是在這裏踢球或是回去代表中華台北隊」。

王睿：運氣不俗 有拚勁才有此賽果

今日比賽期間，亦不少球迷表達對「721」事件的不滿，元朗賽前列隊時就被報以噓聲。現居於元朗的王睿認為，今仗氣氛令球員「情緒上可能激動一點」，反而更有動力，「有時候激動的氣氛，更令我們拿起鬥志去拚這場比賽，我覺得這並不壞。我還是覺得，足球嘛，就多一點人進來觀看，不論是我們這邊的加油團或是對方的，這樣才是一個很熱情的比賽」。王睿又笑言今日賽事運氣不錯，「對手很多機會都是中桿子，我們也不能說是太依靠運氣，因為大家有拚勁，才有2：2這結果，甚至會反超也說不定，這就是足球」。不過他亦強調不能因兩場比賽表現好就鬆懈，「球季還很長」。

王睿（右）不單取得入球，防守表現亦出色，是元朗逼和傑志的關鍵。（高詩琦攝）

+ 3 + 2

傑志失分收場，隊長黃洋坦言與多名球員代表香港踢足兩場世界盃外圍賽有關：「季初是在一個試陣的狀態，後場球員也較疲勞，踢完港隊比賽後今日又要比賽……影響一定有，10天內踢3場波，今天也踢足90分鐘，但這不是借口，比賽控制方面要做得更好，反而能省下體能，現在令自己很疲倦。」他指出，由於陣中新球員眾多，配合及默契尚待改進，「很多新球員加盟，若要踢一些較硬淨的比賽，攻守轉換速度及紀律性都要加強」。