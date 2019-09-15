【棒球．MLB】鈴木一朗獲水手頒終身成就獎　罕有英語發言致辭

鈴木一朗（Ichiro Suzuki）19年美國職棒（MLB）生涯，接受訪問時一直堅持用日語，確保自己說出的每一個字都是由心而發。 今年3月退休的Ichiro周日（15日）獲水手頒發終身成就獎，今次致詞他沒有帶同翻譯，用英語跟球迷直接對話，一詞一語都出自肺腑。

19個球季，一朗得獎無數，創下單季262支安打紀錄，另有美日通算4367支安打的傳奇數字。2001年將他帶到美國的水手向他頒發終身成就獎，令一朗成為首名水手球員得到球團頒發這樣的無上殊榮。「安打製造機」致辭5分鐘，感謝MLB及水手給他機會到美國追夢。

水手向鈴木一朗頒發終身成就獎。（Seattle Mariners Twitter）

「這是令人高興的一日，」一朗以英語說：「當我在東京退休時，我有一種不完整的感覺，因為西雅圖的球迷不在那裏。」就完這一句後，水手球迷都十分激昂，齊齊鼓掌吶喊。



Ichiro續道：「2001年來到西雅圖時，聯盟沒有來自日本的野手，當時你們得到的，是個27歲、瘦弱的小個子。」

鈴木一朗與舊友有講有笑。（Getty Images）

水手球迷特地製作標語，將鈴木一朗的樣子配上《龍珠》主角「悟空」髮型。（Getty Images）

感激水手迷不離不棄



「我知道，你們有理由不接受我，但你們張開雙臂歡迎我，就算我曾離開之後又歸來，你們從沒停止對我的支持。」鈴木一朗於2012年離開水手，曾效力洋基及馬林魚，但每當遇上水手，西雅圖球迷只要見到一朗的身影，都會興奮地為他打氣，彷彿身穿敵軍球衣的Ichiro仍是水手球員一樣。2018年，浪子終於回家，雖然頭上已經長滿白髮，但水手球迷仍對這位「安打大明神」十分期待及敬重。

Ichiro感激球迷一直的支持。（Getty Images）

鈴木在2018年選擇回到水手，「原因正是因為水手球迷」。現年45歲的他是水手主席的特別顧問，更不時會落場到一軍及農場球隊指導球員，一朗稱很享受與年輕一代共事，「因為他們對棒球的熱誠是最真摰的」。