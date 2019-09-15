【英超】拉舒福特助曼聯擊敗李斯特城　賽後大談主射12碼竅門

曼聯憑拉舒福特12碼建功，周六（14日）主場以1：0險勝李斯特城，終止了英超連續3場不勝走勢。 助「紅魔」全取3分的拉舒福特，賽後暢談自己射12碼的竅門。

英超開季5輪比賽，曼聯已經有4場獲得12碼機會，但保羅普巴在與狼隊打和1：1的時候射失，拉舒福特亦於主場意外1：2不敵水晶宮一戰射中門框，紅魔球迷對此都有微言。

不過對李斯特城一戰，紅魔8分鐘就得到12碼，拉舒福特擔任劊子手，面對卡斯柏舒米高一射中鵠，最終球隊憑這一個入球終止早前3仗不勝的劣勢，重上勝軌。

拉舒福特的12碼入球助曼聯全取3分。（路透社）

拉舒福特認為射12碼最緊要「還原基本步」。（路透社）

「最重要的是保持頭腦清晰，排除一切雜念，一切都只是基本功。」拉舒福特賽後接受官網訪問，大談射12碼的訣竅。這名英格蘭國腳2015年升上曼聯一隊，認為打好基礎最重要：「當處理極刑時，我記起的就是將我帶上一隊的基本功及努力。」

21歲的拉舒福特又指對舒米高一定要射得好，才有機入波：「我只會望住守門員，尤其是像舒米高預判很好的門將，只要勁道及角道不足，他都有機會撲到，所以射入後感覺很好。」

拉舒福特射12碼時回想最初，帶自己到一隊的正是基本功及努力。（路透社）

「一上場就知會贏」

國際賽檔期一向都會考起不少球隊，但拉舒福特表示全隊上下十分專注：「以結果來說，今場大家都很淡定，感覺像是一上場就知道會贏。」雖然結束3場不勝，但他仍覺得球隊可以踢得更好：「我們開季踢得挺好，今場表現雖然不算理想，但我們全取3分了。足球有時就是這樣有趣。」

「這是很重要的3分，」拉舒福特說：「不只對聯賽排名，對球隊亦很重要。」

拉舒福特指面對好門將，12碼的力度及角度必須做到最好。（路透社）

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