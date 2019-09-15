【英超】法明奴no look「神助攻」　高普：我幾乎唱出Bobby之歌

利物浦3：1擊敗紐卡素一戰，前線三叉戟收起了法明奴，上半場攻勢並不順暢，還落後在先。 直到37分鐘奧歷治傷出，法明奴入替後戰局全面改變，他為文尼和沙拿一人送上一球助攻，其中造就沙拿一球簡直妙到毫巔。

法明奴周三（11日）為巴西對秘魯的友賽中正選上陣，乘坐長途機回英國後，周四較後時間才回到米活基地報到，因此先列後備。前線失去他的聰明跑動和反搶能力，紅軍一度陷入苦戰，即使沙迪奧文尼28分鐘為利物浦扳平，頑強的紐卡素不易打開缺口。

入替奧歷治僅3分鐘，他僅第二腳觸球，即以一記漂亮直線傳球「劏穿」對手防線，造就文尼的高速入楔入球。下半場戰至72分鐘，背對龍門的他在兩名紐卡素球員防守下，先以右腳稍稍踩後皮球，再從後用左腳橫傳予沙拿突破，射進紅軍第三球鎖定勝局。這個難度極高的傳送，在法明奴腳下看似輕鬆平常，而且整個過程沒有望看沙拿，即使「no look pass」是他的招牌菜，這個助攻的精準度和兩人的默契還是教人拍案叫絕。

沙拿受惠法明奴的超級助攻，入球後特別向他致謝。（路透社）

慢鏡重溫法明奴「神助攻」

This has to be illegal... Bobby Firmino what an assist!!!!!🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/HCqjfpTEqb — KLOPP'S REDVOLUTION 🌟🌟🌟🌟🌟🌟 (@are_places) September 14, 2019

法明奴「神助攻」360度重溫

雲迪積克：幸好他是我隊友

賽後連主帥高普也說，「我幾乎唱出Bobby（法明奴小名）之歌」，又解釋：「我們都知道他的能力，他純粹因為國家隊賽事才列作後備，巴西隊在邁阿密和洛杉磯比賽，他們（法明奴和法賓奴）周四晚才回來。Bobby在球場上的表現出色極了。」

事實上，今場除兩個助攻外，法明奴多次觸球均交出足以令後衛抓狂的漂亮傳送，今仗擔任隊長的雲迪積克大讚法明奴是隊中非常重要一員，作為一個後衛，他坦言：「他令世上任何一個後衛也不好過，他實在太厲害了，我很高興他跟我效力同一支隊伍。」

【英超專頁】最新消息、賽程表、直播資訊合集