【女足】張煒琪先開紀錄　港隊尾段失守1：1賽和菲律賓

香港女足近年跟世界排名較高的球隊對碰，一直苦無勝果，今年已先後兩度迫和中華台北及約旦。 港隊今晚於將軍澳運動場鬥菲律賓，縱然排名比對方低10位，仍憑張煒琪的入球領先。港隊最後階段被對手追和，不過表現已漸見進步。

今場女足友賽安排於周日晚上舉行，逾500名球迷入場為港隊打氣；部份觀衆於奏中國國歌時背向球場並發出噓聲，而比賽期間亦有球迷就近日社會狀況表態，高呼「香港人加油」、「五大訴求，缺一不可」等口號。

今場有超過500名球迷入場，支持香港女足。（袁志浩攝）

張煒琪近門射入，助港隊先開紀錄。（袁志浩攝）

早段前場壓迫 張煒琪先開紀錄

香港女足此仗以強陣迎敵，前線由張煒琪領軍，配合韋婉婷跟何玫薇；中場以隊長陳詠詩夥拍姚希雯與李穎欣，向世界排名第第67位的菲律賓進襲。

港隊主教練列卡度賽前曾透露，球隊近月加強訓練前場壓迫，港將開賽初段略見成果，張煒琪及何玫薇先後搶得對手腳下球後施射，但都難以考驗對方門將。不過港隊未有放棄，戰至8分鐘終有斬穫，何玫薇迫甩對手控球權後橫傳，張煒琪於十二碼點附近勁射破網，助港隊早段領先一球。

韋婉婷跟隊友撞牆後面對大好機會射失，顯得相當失望。（袁志浩攝）

香港女足友賽菲律賓圖輯（按圖放大）

+ 13 + 12 + 11

兩軍各射中門柱 港隊尾段失守

港隊取得領先優勢後稍為放緩施壓，令菲軍得以站穩陣腳，23分鐘美亞貝倫峨嵋月頂偏左放冷箭，皮球中楣而出，其後客隊再有金寶接應直線後單刀僅僅射斜。港隊上半場力保不失，更差點靠韋婉婷拉開分差，這位上季效力公民的翼鋒跟張煒琪「撞牆」後燙射，卻因埋門欠缺角度而遭對方守門員一抱入懷。

下半場初段港隊有陳詠詩撞射中柱，未能擴大領先優勢，張煒琪61分鐘妙射近柱，亦無法命中目標。菲律賓中後段開始控制球賽，78分鐘一次角球攻勢，由伏兵尾柱的球員心口一控後抽射，但射門掠楣而過。香港隊在臨完場終告先守，美亞貝倫禁區內快射破網，最終雙方各一言和。

菲律賓完場前建功，令港隊今年仍未嚐勝果。（袁志浩攝）