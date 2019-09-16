【荷甲】阿仙奴「走寶」！　當耶爾馬倫一戰入5球列入PSV隊史　

想「寸過馬倫」？你要一場入6球。 雖然9月剛過一半，但荷蘭前線新希望當耶爾馬倫（Donyell Malen）已經歷夢幻9月。他在星期日凌晨荷甲賽事獨取5球，助燕豪芬主場大炒維迪斯5：0。他亦成為燕豪芬史上第3名在荷甲一仗射入5球的球員，上一人已是1964年。

20歲的馬倫月初代表荷蘭，在歐國盃外圍賽作客德國一仗上陣，不僅取得第一頂喼帽，更射入1球。回到荷甲，他為燕豪芬正選上陣，主場面對賽前同樣不敗的維迪斯，可謂予取予攜。馬倫表現如入無人之境，上半場頭頂腳踢，攻入兩球。

馬倫表現技驚四座。（網上圖片）

下半場甫開賽，燕豪芬中場伊夏達倫（Mohammed IHATTAREN）單人匹馬「一扭三」後攻門被擋出，馬倫出現在最適當位置執死雞，完成職業生涯首次帽子戲法。隊友見馬倫殺得性起，「唔好畀佢停」。燕豪芬在最後10分鐘內獲兩個12碼，全由馬倫主射中鵠。

荷蘭未來鋒線，都寄託在這位「9號仔」身上。（網上圖片）

燕豪芬歷來在荷甲，只有兩人曾嘗一仗入5球，分別在1959年及64年。換言之，相隔55年，馬倫再次寫下球隊歷史。他出自阿積士青訓，在青年球員時代曾轉投阿仙奴，但未能躋身一隊，以60萬歐元低價送往燕豪芬。

列入球會歷史，馬倫（右）賽後拿走「紀念品」，更獲隊友道賀。（網上圖片）

燕豪芬賽後與阿積士同分，僅因得失球較差排第二。同周阿積士在4：1擊敗海倫芬，杜辛泰迪治（Dusan TADIC）跨季第8仗荷甲取得入球，為近年阿積士最長連續入球紀錄，上一人已是1989年的柏金。