【排球】香港人闖韓職　陳志威：打排球是可以成為職業！

5年換個夢想成真的機會，值得？大概香港排球員陳志威會答：「一定值得。」 現年26歲的他經歷5年異鄉鍛煉，今日終在韓國排球協會選秀中，第一輪獲大韓航空男子排球隊選中，正式登陸韓國職業聯賽。 縱使要轉籍韓國，「陳威」亦希望自身經歷能感染更多本地排球人，「出外闖闖，香港人不是沒機會的！」

「5年，發生過的事很多，想放棄又質疑自己的決定，但最終我熬得過來」，陳志威說道。

陳志威（中）以首輪第6名獲大韓航空男子排球隊選中，並簽下3年、年薪達4000萬韓圜（逾264,000港元）的合同。（網上截圖）

陳志威獲選中後，隨即接連不斷地接受韓國傳媒訪問。（陳志威提供）

畢業於喇沙書院，其後2013年俄羅斯世大運得分能力備受注意，「陳威」獲韓國慶熙大學羅致，一年後飛抵韓國讀書兼打波，朝着職業排球目標進發。

轉眼5年今天終夢想成真，這名香港出產的排球員在韓國排球協會選秀中，以首輪第6名獲大韓航空男子排球隊選中，並簽下3年、年薪達4000萬韓圜（逾264,000港元）的合同。

2017年世界大學生運動會，陳志威擔任香港持旗手，此賽事亦成為他最後一個代表香港出戰的賽事。（資料圖片）

「想多謝屋企人，尤其是這些年來自己沒有太多貢獻」，陳威強調家人的無條件支持是自己最大力量。

事實陳威的職業排球路並不輕易，背後亦有一層又一層的代價。由於外援途徑選秀比較『輸蝕』，大學教練隨即提議轉籍，最終自17歲開始披起港甲出戰世大運、亞運的陳威決議放棄香港特區護照，入籍韓國。去屆失落選秀資格，但是次甄選獲韓國排球聯會（KOVO）開綠燈，修訂相關規定為在俱樂部同意下，容許未完成入籍申請者選秀，陳威才能參與其中，並自陳獻略、楊秀美後成為香港第3個職業排球員。

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「希望自己經歷讓大家知道，打排球、做運動是可以變成生計，興趣是會變成你的職業。」（資料圖片）

法定上將與香港劃清界線，但對這處的人、事、物總帶着留戀。這名百分百香港出產的運動員最後希望，自己經歷能成為香港排球人的借鑒，堅持、放膽、相信，有天會夢想成真。

「香港打排球的，出去闖闖，香港人不是沒機會的，亦希望自己經歷讓大家知道，打排球、做運動是可以變成生計，興趣是會變成你的職業。」

陳志威證實，他是香港男排的新希望。