【意甲】C朗拿度談及亡父淚如雨下　「他從未看過我得獎」成遺憾

葡萄牙球星C朗拿度球員生涯獲獎無數，但最近他接受訪問時表示，自己生涯最大遺憾是父親太早離世，未能見證他成為世上最佳球員之一，期間更哭成淚人。

C朗父親Jose Dinis Aveiro在C朗只得20歲時，因酗酒引起的肝臟問題離世，終年52歲。C朗在訪問期間，看到亡父在影片中表示為兒子感到自豪時，淚水奪眶而出，指從未看過這些片段，「感覺難以置信」。

已是4個小孩父親的C朗又說：「我以為訪問會很輕鬆，沒想過會落淚，我不知道你怎得到影片，我一定要向家人展示這些片段。」這名葡國射手又指自己從未完全認識父親，因為「他是個醉漢」，很少有正常的交談。

C朗談及父親時哭成淚人。（網上圖片）

C朗5奪金球獎，但感慨父親不會看到自己成就。（Getty Images）

「只有他不在場」

C朗球員生涯獲獎無數，英超、西甲、意甲的聯賽冠軍外，更曾奪5次歐聯冠軍，國家隊2016年終於有重大突破，帶領球隊奪得歐國盃殊榮，去年又捧起了歐國聯的獎盃。C朗先後奪得5次金球獎，多年來與巴塞隆拿球星美斯的激鬥都令人看得賞心悅目，但C朗仍覺得有點不足：「我的家庭一直都在看，我媽、我的兄弟，就連我的大兒子都看到我場上的表現，但爸爸他什麼也看不到，他太早離開了。」

忍不住落淚，C朗又說：「最大的遺憾是他不會看到我的成就，贏得什麼也不會知道。他從未看過我得獎，其他人都目睹了，就只得他不會在場。」

C朗看到亡父談及自己的影片，感覺難以致信。（Getty Images）

就性侵指控開腔

C朗受訪時亦有就10年前的強姦指控發聲。美國女子馬約嘉（Kathryn Mayorga）透過德國傳媒《明鏡周刊》爆料，指2009年被現效祖雲達斯的C朗強姦，拉斯維加斯警方更決定重開案件。

美國檢察部門最終選擇不起訴C朗，但這名球星稱這一年時間自己亦十分困擾：「他們玩弄我的尊嚴及誠懇。我有伴侶及小孩，這件事令我很難堪。我在家與家人一起看電視時，每次播出相關報道時，我都因為難堪而轉台。」

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