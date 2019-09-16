【意甲】國米前鋒盧卡古遭種族歧視　電視台評述員被解僱處分

盧卡古今夏由英超球隊曼聯轉戰意甲，加盟國際米蘭後表現有好轉，但近期屢次受到種族歧視。 當中一名意大利電視台足球評述員的「香蕉」言論引來爭議，最後付出代價被解僱。

盧卡古今夏轉投國米，但已經成為對手球迷的「重點招呼」對象，在對卡利亞里一戰中，球迷大呼歧視口號，這名比利時鋒將賽後要求有關單位即時出行動。

盧卡古今季轉投國米，表現大有好轉。（Getty Images）

涉及歧視盧卡古的電視台評述員已被解僱。（Getty Images）

Luciano Passirani在節目《Top Calcio 24》中談及盧卡古時，作出了以下評論：「盧卡古是最強壯的球員之一，我因為這一點很喜歡他，他就似是阿特蘭大的杜雲沙柏達。」

看來Passirani十分賞識盧卡古，但他又說：「他們（盧卡古及沙柏達）比起一般球員有更多才華，防守球員能做的不多。他們可以為球隊入球，推動球隊向前。如果你與盧卡古單對單，他會殺了你。你只能給他10條香蕉，或者……」

這番言論帶來了很大爭議，雖然Passirani很快就道歉，但節目總監Fabio Ravezzani表示不能讓Passirani繼續留在節目中。Ravenzzani在聲明中說：「我們節目其中一名評述員，嘗試讚美盧卡古步大力雄，但不幸地他選擇了很差勁的比喻，令到整件事變成了種族歧視。」

盧卡古在對卡利亞里一戰被球迷以歧視口號招呼，賽後要求意大利足總作出行動。（Getty Images）

節目總監：「無心言論亦不能容忍」

Ravenzzani續道：「就算他並非有心也好，我們都不可以容忍有人長篇大論地說出這種滿有歧視成分的說話。」意大利足球種族歧視問題嚴重，黑人球員不時被球迷掟香蕉或者用歧視口號「招呼」。

羅馬前鋒迪斯高最近亦指意大利是他到過的國家中，種族歧視最嚴重的國家。他認同盧卡古的要求，認為意大利足總及賽會都有必要保護球員，阻止同類事件再發生，並指最有效的方法是禁止歧視球員的球迷再入球場。

盧卡古今夏以6500萬歐元，由曼聯轉投國際米蘭，3戰意甲攻入2球，助國米3戰全勝暫時位列榜首。