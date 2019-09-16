【港超聯】飛馬激戰大埔陳偉豪「水炮」射金玟基　馮凱文狠批球證

港超聯第2輪賽事在周一（16日）晚上於香港大球場上演，由香港飛馬主場迎戰和富大埔。 大埔由辛祖先開紀錄，飛馬卻在補時5分鐘由查理士追和搶得1分，但真正「戲肉」，卻在入球之後。

周一晚上的大球場，球迷未算多，飛馬與大埔首輪均輸波，自然力爭3分，但兩軍在中前場斷纜頻頻，首15分鐘都未能組織有效攻勢，直至18分鐘大埔在左路獲得角球，杜度近柱頭槌一批擦柱而出。「綠戰士」接下來有陳文輝、辛祖及唐道碧先後施射，而飛馬則顯得較被動，到完半場前黃俊皓把握對手解圍不遠撞射，亦遠遠高出。

進攻比較流暢的大埔，在下半場先開紀錄，65分鐘，辛祖接應橫傳門前一篤入網，射成1：0。飛馬一直未有放棄，調入大衛拉菲爾及陳肇麒後漸搶得主導權，儘管佐佐木周門前起腳被擋出、查理士在87分鐘近門射斜亦令球迷大嘆可惜，不過此子在補時第5分鐘將功補過，為飛馬追成1：1，搶得今季第1分。

查理士補時第5分鐘的入球，為飛馬逼和大埔1：1，搶得今季第1分。（高詩琦攝）

飛馬、大埔衝突逐格睇（按圖放大）

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金玟基投訴被逐 陳偉豪潑水變衝突

然而已被換出的大埔翼鋒金玟基，疑在後備席投訴飛馬在入球前有犯規之嫌，因而遭球證出示黃牌，因他本已有一面黃牌在身，終兩黃一紅被逐。

這名韓援沿邊線外離場時憤而踢水樽，引起飛馬後備席上的職球員不滿，飛馬助教陳偉豪更以樽裝水淋向金玟基頭部，兩人隨即口角，惹來兩軍場內場外職球員大混戰，約30秒後才告平息。最終陳偉豪亦被出示紅牌驅逐。

賽事精華（按圖放大）

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馮凱文：第四球證表現差

大埔主教練之一的馮凱文賽後直言：「第四球證表現很差！」而另一主教練郭嘉諾則描述，指金玟基不滿飛馬的入球疑犯規在先，而有投訴動作，「我很快已拉開了他，但他離場時，就發生了這些事⋯⋯我聽到旁證說：『要做個7號（即金玟基）』，這是事實，看來需停賽多過1場，沒辦法，當讓他休息一下吧，他也有傷。」

馮凱文及郭嘉諾談及比賽，均指最後一刻才失分，無疑打擊了士氣，「想將勝仗獻給球迷，無奈最後不行，或許下場就是第一勝」。談及下周的社區盃，馮凱文嘆道陣中傷兵眾多，「杜度、勞高、廖偉業都紥住踢，希望今周傷兵可以調整到」。郭嘉諾則指陣中年輕球員眾多，特別點名稱讚唐道碧：「他的表現十分突出，而且他雖有外國人容貌，但也是本土球員，我跟馮Sir會給予他更多機會」。