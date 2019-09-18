【歐聯】薩爾斯堡19歲小將半場轟3球　名將之後與魯爾朗尼並齊

挪威新星艾寧夏蘭特（Erling Braut Haland）繼5月世青盃創下一仗入9球紀錄後，備受注意。這位「名將之後」，在歐聯分組賽首個比賽日再次發光發亮。 夏蘭特為奧地利球隊薩爾斯堡（Salzburg）上陣，在個人首次歐聯比賽於上半場大演帽子戲法，助球隊主場6：2大炒比利時球隊亨克（Genk），成為歷來第3年輕球員在歐聯連中三元。

夏蘭特披上30號球衣，在歐聯處子登場，開賽僅2分鐘已經留名，接應南野拓實（MINAMINO Takumi）直線後快敵衛一步起腳，取得個人首個歐聯入球。打開缺口後，薩爾斯堡34分鐘乘亨克大軍上前，反擊得手。韓國前鋒黃喜燦（HWANG Hee-chan）壓住敵衛送出腳下球，讓夏蘭特單刀射入。兩軍其後各入一球，至上半場完場前一刻，夏蘭特再次接應黃喜燦傳中，射入今仗第 3球。薩爾斯堡在半場完結時遙遙領先5:1，最終大勝6:2。

夏蘭特首戰歐聯，頓時光芒四射。（Getty Images）

千禧年出生的夏蘭特，以19歲58天，成為歷來第三年輕的歐聯「戴帽」球員,而較他更年輕的「戴帽」球員均是傳奇射手。西班牙一代「金童」魯爾於1995年10月，年僅18歲113日，代表皇家馬德里在費倫華諾斯一仗連中三元，成為歷來最年輕歐聯連中三元射手。第二則是英格蘭前鋒朗尼，在2004年9月首次亮相歐聯，面對費倫巴治即連中三元，其時年僅18歲340日。

亨克的防守鬆散，令薩爾斯堡有很多空位進攻，夏蘭特（右）亦盡現把握力。（Getty Images）

追上傳奇的步伐，夏蘭特能否揚名，仍待時間歷練。不過，這名小將於5月世青盃代表挪威，對洪都拉斯一仗獨取9球，創下紀錄，大勇狀態在開季後未見低落。他於本季奧地利甲組聯賽7戰射入11球，奧地利盃一仗又連中三元，連同歐聯賽事，開季9仗已射入17球。他曾受訪表示自己出生於列斯，希望有朝一日帶領這支父親曾效力的球隊，奪得英超。

夏蘭特本季已攻入17球。（Getty Images）

【世青盃】添莫菲韋亞一箭定江山助美國報捷 挪威小將狂轟9球