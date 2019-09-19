【英超】史高斯寸盡普巴表現　揚言就算離隊曼聯無甚損失

史高斯向來少說話多做事，可是自從退役擔任嘉賓評述員開始，尖銳精闢言論，令人發現他的言辭與他的精準傳送和入楔一樣犀利。 近日談起跟他昔日踢同一位置的保羅普巴，他再次盡顯「毒舌」一面。

史高斯論盡普巴表現（按圖放大）

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史高斯狼批普巴表現不穩定。（Getty Images）

2013年從曼聯掛靴的史高斯，是世界球壇頂尖的中場大師之一，由他親自點評「小師弟」普巴在紅魔鬼的表現，可謂最合適不過。

曼聯青年軍出身的普巴，2016年以當時破紀錄的8900萬英鎊回到奧脫福，可是一直未完全發揮應有身價，今年夏天更盛傳離隊，西甲班霸皇馬和巴塞據報均有意將他收歸旗下。

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史高斯狠批曼聯陣中無中鋒

此外，史高斯也對曼聯鋒線問題表達關注，尤其是球會將盧卡古出售予國際米蘭，「這點令我很失望。他（蘇斯克查）顯然已知道球會即將出售盧卡古，卻竟然不買回一個中鋒回來，我認為是個失誤。」

「球會是否曾經作出收購，最終因為拖延太久導致未能成事，我不知道」，史高斯不留情面地說，「這是一間以主攻風格聞名的球會，在全盛時期甚至同時有多達4名中鋒。他們竟然在一個新球季，沒有任何一個中鋒。」

也許意識到說話太盡，他最後稍為收斂，「由拉舒福特和馬迪爾上陣，你不肯定他們是左翼還是中鋒，我們不知道，但我肯定問題會得到解決。」

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