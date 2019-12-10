【行山．民安隊】出發前留意「前一後二」天氣　隊員憶述險遭雷擊

在民安隊的「登山遠足安全大使課程」上，山嶺拯救中隊的成員向參加者講解行山安全的注意事項，其中一點是「觀天」，在出發前及行山時要留意天氣的變化。山嶺搜救訓練辦公室高級小隊長陳家民還分享了一次差點被雷電擊中的可怕經歷。

行山前看天氣預告，相信是基本常識，但陳家民提醒，別要只看行山當日的天氣，他說：「我們建議你，例如計劃星期日行山，就留意星期六的天氣，還有星期一及二，知不知原因？你要看看星期六晚的天氣，會不會落大雨？如果落大雨，山路會很濕滑，有機會變爛泥路。為何要留意之後兩日？因為天氣是有可能突然行得快，萬一你不幸滯留山上，你都可以知第二朝的天氣是好天還是落雨。」

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山嶺搜救訓練辦公室高級小隊長陳家民表示，行山前及行山時一定要「觀天」，留意天氣。（顏銘輝攝）

在雷暴之下行山十分危險。（視覺中國）

天文台會有九天天氣預報，行山前可以看「前一後二」的天氣。陳家民還建議行山人士看雷達圖，「看看雲從什麼方向吹？雨帶闊還是窄？你將會去行山的位置會否被雨區吹中？之後再考慮是否上山。前天文台台長梁榮武說過，雨雲中間當然會下大雨，而雨雲旁有機會行雷。」

陳家民於鳳凰山險被雷擊

雷擊是很嚴重的行山意外，萬一被擊中，存活率不高。陳家民憶述一次到鳳凰山執勤時，與死神擦身而過的經歷。他說：「上到近頂，山路旁有兩塊大石，行山人士就在中間行過去。我那次上到去，突然間，眼前很光，原來閃電閃正我前面。那一刻，如果我們再行快一點，或者那兩塊石不是那麼高的話，可能我們已經熟透了。」他再三強調：「雷電真的要小心，一中就很大件事。」

暴雨後行澗十分危險。（資料圖片）

如遇山洪，民安隊山嶺搜救中隊可按需要設置繩索系統，以救出被困人士。（民安隊提供/資料圖片）

雷暴還會引起另一種意外，當大雨落下，澗道可能山洪暴發。陳家民指山洪說來就來，當你察覺時，根本沒有時間避到，「由第一條流水線出現，再到山洪來到，其實只有3秒時間。你是沒有時間影到相，就算影到，之後你張相都永遠沒有人看得到。」

大雨後不要行澗

「總之，落完大雨後，盡量不要行澗。」陳家民續說：「近年流行行澗綑邊，自己看天氣吧，去判斷是否可行。我不會告訴你可以還是不行，因為一定有人話可以。落雨之後，水位急劇上升，如果你走不及，意外就會發生。你對鞋幾靚都好，濕滑的青苔加上到腳眼的水流，就足以令你企不穩。」

陳家民補充，如果天氣大霧，直升機可能難以出動。（飛行服務隊圖片/資料圖片）

中暑是十分嚴重的急症。（資料圖片）

夏天行山要定時飲水

中暑是香港最常見又致命的行山意外，所以陳家民提醒炎夏行山時要定時飲水。他說：「濕度高而溫度又高，熱衰竭及中暑的機會大增。上到山，濕度去到九十幾，你可能不覺得口渴，因為吸入的空氣很濕，但其實很容易脫水，所以濕度高的時候，我們會繼續飲水。萬一中暑怎樣處理好？淋水撥扇降溫，找個陰涼的地方讓他休息，盡快報警。」

陳家民表示中暑是很危險的急症，後遺症亦嚴重，飛行服務隊接報後，通常會盡快派直升機到場。陳家民說：「有次兩單個案同時發生，一宗大腿骨折，另一宗是中暑，但中暑那個報警時沒有說到中暑，只是說不舒服。直升機衡量過之後，就決定先做大腿骨折的那一宗，之後再去吊中暑的，結果失救。」他還補充，在烈日當空下，最易曬傷的是後頸及耳朵，最好在這兩個位置塗上防曬。

民安隊安排山嶺搜救中隊小隊長唐德偉（左起）、林國康、總小隊長寧志光及山嶺搜救訓練辦公室高級小隊長陳家民出席，與參加者分享。（顏銘輝攝）

民安隊是其中一個負責山嶺拯救任務的部門。（資料圖片）

數香港最嚴重的山難，相信是1996年的八仙嶺山火，5名師生死亡。儘管近年香港沒有致命的山火，但不可掉以輕心。山火的原因有很多，例如乾草互相磨擦產生熱力、被雷電打中樹木，陳家民表示垃圾也可造成山火，「很多人飲完水樽就扔在草上，太陽經水樽及入面的水聚焦著火。可樂罐底有個凹位，陽光照射後聚焦，亦會著火。」

遭遇山火要冷靜

遇上山火，最緊要是冷靜。陳家民詳細講解：「嗅到燒焦的味道，看到一些黑色的飄浮物，代表附近有機會發生山火。燒焦味及草灰可以飄到400米左右，所以當你發現這些山火的跡象，掉頭走就最安全。萬一不幸地，你真的無法掉頭走，第一件事要冷靜，不要周圍走，那只會浪費時間。」

在乾燥的日子行山，有機會遇上山火。（Getty Images/資料圖片）

民安隊的陳家民教大家面對山火時的應對方法。（資料圖片）

他續道：「首先弄濕毛巾，掩住口鼻，看看山火帶，留意山火向那個方向燒。燃燒三角有氧氣、熱力及燃燒物，缺了其中一樣就不會有火。燒過的地方會否再燒回去？正常就不會。山火帶正常不會整條都是三米、四米闊，一定有些較窄較疏的位置，看看能否跨過去。企在入面燒過的地方等救援，並用濕毛巾掩住口鼻，避免吸到濃煙。在山火中出事的，通常不是燒死，跟家居火一樣，是被濃煙焗死。」