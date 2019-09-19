【港足】U16亞錦外兩連勝　港隊周六鬥朝鮮爭出線

香港U15正於新加坡參與「亞洲足協16歲以下足球錦標賽」（亞少盃），小港腳今日（19日）鬥同組最弱對手關島，輕鬆以4：1大勝而回，周六（21日）將跟老對手朝鮮爭奪小組首名出線資格。

港足U15在U16亞錦賽外圍賽身處I組，對手分別是小組東道主新加坡、朝鮮及關島。小港腳上場憑完場前射入十二碼，以2：1絕殺新加坡取得關鍵三分。由於朝鮮去仗大炒關島16蛋，因此港隊今日對關島必須盡全力取得入球，惟港隊今場收起兩位主將何瀧浩跟趙聡悟，留力周六一戰。

開賽5分鐘港隊即先開紀錄，許可臻開出罰球，由嚴啟倬頭槌破門。港隊上半場雖然主導球賽，但小將連番於門前失機，至39分鐘終由嚴啟倬梅開二度，半場領先兩球。

嚴啟倬上半場兩度頭槌頂入，助港隊半場領先2：0。（圖片來源：香港足總）

港足U15前鋒馬斐，換邊後門前撞入擴大比數。（圖片來源：香港足總）

換邊後港隊一度加快進攻節奏，52分鐘李梓軒右路傳中，馬斐門前撞入成3：0。港隊其後欲再拉開分差，反遭關島球員Joshua John Benavente射入，追成較接近紀錄。結果港隊憑李梓軒86分鐘右路窄角度射入，以4：1大勝關島。

由於朝鮮稍後時間才迎戰新加坡，賽後兩戰得6分的港隊暫列榜首。而港隊周六（21日）分組賽煞科戰鬥朝鮮，料將直接決定小組首名晉級資格誰屬；否則港隊只能循最佳次名方法出線。

主教練余小資稱港隊下場鬥朝鮮會全力爭勝。（圖片來源：香港足總）

香港U15對關島精彩組圖（按圖放大）

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余小資：全取6分是青訓成果

港隊目前得失球差仍落後於朝鮮，對出線形勢稍為不利。主教練余小資指雖然球隊未能取得更多入球，但已充分完成全取6分的賽前目標，「這6分令我感到驕傲，我要多謝自少培訓這班年青球員的教練，這6分是香港青訓的成果，亦感激本地球會過去數月的支持。」

小港腳這場作出輪換，結果讓關島攻破大門，余小資坦言對手表現不俗，但他指港隊板凳球員同樣踢出表現，證明自己值得在隊內扮演更重要角色。談及對朝鮮的最後一輪分組賽，余小資相信任何事情也可發生，並對球員充滿信心，「朝鮮的實力很強，輪換是為了保留體力．可是我們不會只求打和，希望屆時主力球員能維持狀態，以勝利為目標。」