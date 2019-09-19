【F1】「生命鬥士」古碧沙季尾離開威廉士　渴望帶來一點快樂的事

古碧沙（Robert Kubica）重返F1賽場，幾乎像童話故事一樣美好，可惜復出後戰績不似預期，只好毅然宣布2019年底賽季結束後離開威廉士車隊。 即使沒有大團圓結局，對於回到F1，他始終無怨無悔。

古碧沙曾經是F1其中一位最耀眼車手，2008年贏得加拿大分站冠軍後，事業步入上升期，車手績分榜高佔第四位。可是這位賽車狂人，2011年2月趁放假期間參加一場拉力賽，結果發生嚴重意外，手腳和肩膊多處骨折，幾乎失去生命。當時大概沒有多少人能預計，右手嚴重受傷至幾乎殘廢的他，可以重返車壇頂端。

住院兩個半月他已火速康復，出院後滿腦子想着賽車，不斷參加各項拉力賽，甚至是GT3、LMP1等耐力賽，意外後足足經過6年時間，他終於以試車手身份，在2017年重返F1圈子，2018年成為威廉士後備車手，到今季終於再次嘗到F1車手滋味。

古碧沙在記者會上，宣布季尾將離開威廉士的消息。（Getty Images）

古碧沙竭盡所能今季重返F1，可惜表現不似預期。（Getty (Images）

他的右手臂經過多次手術和治療，仍只餘下部分活動能力，可是他憑強大意志力克服身體障礙。問題是，威廉士今季提供的戰車，速度遠遠不及一眾對手，即使他曾在德國站以第10位，取得車隊今季唯一一分，其餘大部分時間，他的表現均不及年輕隊友羅素（George Russell）。

21歲的羅素排位賽每場表現均較古碧沙優勝，他的平均圈速較羅素慢0.5秒，14個分站之中，古碧沙有12個不及對方。他坦言，希望留在F1，「但不會不惜任何代價留下來」，34歲的他表示，「我渴望一些能夠帶來一點快樂的事情。」

熱愛賽車的古碧沙揚言，來年即使不出戰F1，不等於不會落場比賽。（Getty Images）

現實的殘酷，並不等於他會放棄。即使退後一步，再次當上後備甚至是試車手，古碧沙永遠也不會坐以待斃，「如果只是擔任試車手，我會感到驚訝。正如假若明年我不落場比賽，也會感到驚訝。」一代賽車狂人，性格始終如一。

他曾再三強調，身體的限制不會阻礙他重返昔日的最高競賽水平，對重返F1的決定無怨無悔，「對我而言實在是極其困難，但我依然認為我作出了正確的決定。」

他的鬥志和毅力成為一眾車手榜樣，小型賽車年代已開始跟古碧沙一起作賽的5屆F1冠軍咸美頓讚揚，「羅拔是我遇過其中一位最具天份的車手，但他最厲害一點，是他意外後為重返賽場所顯示出的力量與決心。不是太多人可以有那種經歷仍然能夠再次造出成績，我認為他今年的表現很偉大。」另一F1車手古桑（ Romain Grosjean）也向古碧沙致敬，認為他從重傷中能重返F1，令他得到啟發。