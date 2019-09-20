【劍擊】方凱申現身運動員相展　求「超級突飛猛進」爭東奧資格

要直接取得東京奧運的劍擊資格，必需躋身世界排名前16或亞洲頭2位置，「我想要超級突飛猛進才可以做到。」香港男子重劍代表方凱申笑道。為備戰即將重開的劍擊賽季，他將在10月參加衛星賽作熱身，盼於新季有更佳發揮。

剛由日本集訓回港的方凱申，今晚在旺角The Forest舉辦的「Beyond The Field 運動場外」展覽亮相，展覽由多位現役及退役運動員策劃，場內展現了10位香港運動員的「雙造型」人像照。方凱申透露剛過去的集訓是為了本周末的香港公開賽作準備，現排名本地第1的他盼能穩固「一哥」位置，爭取出戰世界錦標賽。

不少現役與退役運動員如方凱申、陸俊彥和劉彥恩等現身活動。（葉詩敏攝）

盼以排名直接奪得奧運入場券



方凱申在集訓與日本、美國、波蘭和德國等世界賽常規劍手交流後，將在10月初參加衛星賽，「雖然佔奧運積分較少，但都希望能藉衛星賽操起狀態，幫助之後於大賽發揮更好。」他表示希望能在奧運前5個大賽中以排名直接取得入場券，可免卻參加外圍賽的顧慮。

展覽出展示多幀運動員場內場外造型照，方凱申與自己的人像照合影。（葉詩敏攝）

方凱申借出劍擊面罩作展覽品。（葉詩敏攝）

「要在世界排名前16或亞洲前2，便可直接取得資格，不過要超級突飛猛進，要在世界盃分站取得一面獎牌、或3站以上入16強。」他坦言水平與世界劍手相距不遠，惟心態影響發揮，「不夠自信去表達出來，接下來比賽要表現100%的自己。」

展覽意在透過造型照，展示運動員的多樣性。（葉詩敏攝）

蘇伊俊策劃活動 「邊學邊做 貴精不貴多」



本地甲一籃球員蘇伊俊亦有份參與是次活動策劃，主要負責接洽傳媒、嘉賓，也嘗試撰寫新聞稿。近年銳意發展體育市場推廣的他表示：「希望由運動員角度出發，讓大家更認識本地運動員。以往被『湊』得多，今次要換轉角色，是個有趣體驗。」



問到為什麼會被安排撰寫新聞稿，他笑謂「白紙一張」：「雖然我都有跟拍攝，但想做多一點文職，始終第一次做較靜的展覽活動。」阿蘇續道：「邊學邊做，不過貴精不貴多。」