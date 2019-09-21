【高級組銀牌】飛馬大難不死有後褔　文彼得取領軍首勝

創辦於1895年的高級組銀牌是香港歷史最悠久的淘汰賽，賽事來到第119屆，今日（21日）由老牌球會愉園跟香港飛馬掀開序幕。飛馬下半場由門將梁興傑化解愉園一次黃金機會，1分鐘後即由陳曉鋒建功領先；前者完場前再救走對方的12碼，助飛馬晉身次圈。

因有市民發起今午和晚上分別舉行「光復屯門公園遊行」和「721」兩個月元朗站靜坐，港鐵分別由下午1時及3時起，暫時關閉屯門站及元朗站。不過這場下午2時半安排於元朗大球場舉行的銀牌賽事，未受影響，足總宣布賽事如期舉行，結果今仗僅得218名球迷入場觀戰。

飛馬上半場主導球賽，卻無法創造具威脅埋門。（袁志浩攝）

上半場悶戰 愉園零射門

明年將踏入創會70周年的愉園，過去曾5度問鼎銀牌，惟近年成績滑落，對上一次捧盃已是2003/2004年球季。相反飛馬雖僅有11年歷史，不過創會首季已拿下銀牌錦標，但球隊最近5屆均於半準決賽止步。愉園這場有西班牙後衛艾度古斯首度亮相，上仗受傷的林毅東續任正選，並派遣黎培基、袁世傑跟亞力斯祖等小將。飛馬方面雖收起中場重心馬高斯，但澳洲翼鋒查理士與日援佐佐木周擔正，而今季從元朗轉投的陳柏衡、嚴啟華及郭子堦皆首獲上陣機會。

加維蘭半單刀埋門，被梁興傑救出這次黃金機會。（袁志浩攝）

兩軍今場皆欠缺進攻板斧，愉園少有於對方禁區內取得控球，上半場更未有起腳埋門；飛馬即使控球權佔優，組織入楔卻往往遭愉園後防解圍，兩翼傳中落點亦無法讓隊友搶點成功。上半場最「入肉」攻門出現於15分鐘，陳柏衡右路開出角球，近柱的大衛拉菲爾無人看管下迎頂高出。完半場前飛馬先後有佐佐木周及大衛拉菲爾中路離門約30碼遠射，惟射門均未能考驗屠俊翹。

陳曉鋒門前剷入，助飛馬領先一球。（袁志浩攝）

愉園失黃金機會 一分鐘後被飛馬破門

「快活谷」53分鐘才製造首次埋門，黎培基左路畸角位罰球斬入禁區，摩域治後柱近門跳頂高出。愉園再66分鐘一次反擊，加維蘭接應長傳後扣過回防守衛勁射，遭出迎的梁興傑擋出。飛馬緊接攻勢由陳柏衡中腰波傳中，陳曉鋒門前飛剷入網，67分鐘領先1：0。其後愉園壓前反撲，86分鐘由袁世傑搏得十二碼，不過加維蘭操刀卻射得太正，被梁興傑一抱入懷。最終飛馬以1：0小勝愉園，晉級後於11月9日跟富力R&F爭奪四強席位。

梁興傑力保不失，振臂高呼。（袁志浩攝）

文彼得：如釋重負

兩記關鍵撲救力保球隊不失，梁興傑賽後受到教練團及隊友一致讚賞，從觀眾席走下來的陳偉豪也向他打趣道：「將十二碼接實，連迪基亞都做唔到啦！」這位飛馬門將坦言，並非靠運氣救出極刑，「射之前腦海中只想着不希望踢加時，對方動作明顯是射我的右下方，因此已能預計皮球的去路。」在張志勇缺陣下，梁興傑稱今場自己需負起更大責任，提點隊友企位，他指出球隊仍要加強攻力，「很開心自己撲救半單刀後隊友即刻入球，像打沉了對方一樣。不過這場較預期難踢，上半場沒太大威脅，進攻要繼續磨練。」

文彼得贏得上任後首場勝仗，如釋重負。（袁志浩攝）

飛馬主教練文彼得亦認同梁興傑的進步，他說：「由上季尾起，他的壓力漸減，穩定性提高了。教練跟隊友都會鼓勵他，希望他能自我調節，讓心理質素變得更強大。飛馬聯賽首兩場只錄得1和1負，此仗小勝升班馬愉園，文彼得終贏下上任後首勝。他直言感覺如釋重負，且對自己意義重大，「勝利對隊內士氣及氣氛有幫助，希望能維持下去。」他認為部份年青球員因壓力而未能發揮水準，尤其是門前把握力；但稱球隊暫時將集中於聯賽上。