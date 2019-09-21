【高級組銀牌】鄭兆均助攻「梅開二度」　理文贈元朗三蛋晉級

高級組銀牌首圈賽事，由兩支以年輕球員發展為主的球隊對撼，結果今屆開季氣勢不俗的理文再響勝鼓，以3：0大勝佳聯元朗。理文22歲翼鋒鄭兆均9月初入選大港腳，表現愈見進步，今仗兩個助攻成為贏波功臣。

理文與元朗今場均採取壓迫性踢法，賽事節奏明快，15分鐘理文前鋒基華尼頓左路橫傳予鄭兆均，後者第一時間直線妙傳，尼迪利接應後於禁區內推順起腳高出。元朗中鋒辛坦拿3分鐘後還以顏色，心口控定羅振庭傳中球後施展倒掛，射門卻偏離目標。戰至44分鐘，後上的鄭兆均於元朗後衛之間衝頂攻門，惟皮球中楣底彈出，兩軍半場踢成0：0。

辛坦拿（左）施展倒掛，有姿勢卻未能轉化成入球。（袁志浩攝）

元朗外援米基爾（右一）脫去上衣，為受傷倒地的隊友「撥涼」。（袁志浩攝）

尼迪利起孖 鄭兆均表現搶鏡

戰至60分鐘首個入球終於出現，鄭兆均勤力壓搶有回報，法比奧解圍省中對方彈入禁區，前者奪球後傳中，尼迪利近柱力壓王睿撞射成1：0。元朗其後卡真奴入替王睿加強攻力，卻反埋下失球伏線。71分鐘後同樣由鄭兆均策動攻勢，這個早前首度披起大港腳戰衣的22歲翼鋒，直線傳至外援亞哥斯達腳下，後者腳內襠燙射入網，助理文再添紀錄。兩分鐘由尼迪利把握元朗後防漏洞，單刀扭過守門員陳嘉豪後射入空門，最終理文輕取元朗3球，將於11月10日半準決賽迎戰上屆盟主傑志。

尼迪利把握門前機會，今場梅開二度，有力問鼎今屆神射手獎。（袁志浩攝）