【劍擊．挑戰盃】張家朗左手負傷退賽　蔡俊彥不戰而勝奪男花冠軍

挑戰盃劍擊錦標賽的花劍及佩劍項目在周日（22日）舉行，雖然決賽戲碼同樣是由張家朗鬥蔡俊彥，可惜家朗因受左手舊患所影響，決定放棄決賽，蔡俊彥不戰而勝。 張家朗未能連續五次公開賽奪冠，但該名世界排名第七的劍手表示以大局為重，以健康的身體出戰新賽季。

張家朗與蔡俊彥（Ryan）兩名世界前16的劍手，與隊友楊子加及張小倫等一同出戰今年香港第二個公開賽。二人在淘汰賽階段未受太大阻力，輕鬆進入四強，張家朗面對淘汰「大師兄」張小倫的吳諾弘，以15：10輕取對方，連續五次在香港本土的公開賽打入決賽。

蔡俊彥在準決賽硬撼楊子加，Ryan雖然一度領先10：7，但楊子加一鼓作氣力追，並以14：12反超前，蔡俊彥未有受影響連取3分，一劍險勝晉身決賽。張家朗因左手舊患關係決定退賽，公開賽五連冠斷纜，Ryan則不戰而勝，奪得挑戰盃男子花劍冠軍。

張家朗在4強輕取吳諾弘，躋身決賽。（趙子晉攝）

張家朗雖然輕鬆打入決賽，可惜在決賽因傷退賽，無緣公開賽五連冠。（趙子晉攝）

張家朗賽後表示，左手早在巴西奧運已有傷患，可惜傷情時好時壞，所以未有進行治療，或因為早前在日本集訓使舊患復發。

家朗同時指新賽季對東京奧運十分重要，所以並不希望勉強作賽，「早前在日本進行兩周的訓練營，與更多高水平的劍手練習，但或許因練習量多，使我的左手舊患復發。在今日的賽事中一直感到痛楚，直至決賽決定放棄，並在周三作進一步檢查，畢竟新賽季對來年的東京奧運極為重要，所以希望健健康康地出戰新賽季。」

蔡俊彥打入決賽後，因張家朗退賽而不戰而勝，在挑戰盃男子花劍封王。（趙子晉攝）

楊子加（Calugi）在準決賽一劍飲恨，未能打破宿命，近兩年未能躋身公開賽決賽。

雖然Calugi對賽果略感失望，但他表示海外賽事更加重要，希望在往後的台灣訓練營中，與更多不同的劍手交流下，再度提升實力，「在四強原有大好機會晉級，可惜自己未有好好把握，結果一劍僅敗出局，亦感到我與Ryan的實力差距。不過我認為在香港比賽中，打入前四保持積分才是最重要，因為與隊友時常交手，反而在海外比賽打出水準更重要。在早前的日本及往後的高雄訓練營中，有機會與更多不同劍手交流，可以給予自己更多新鮮感及衝擊，對自己的實力更有幫助。」

楊子加（右）在落後下力戰，可惜最後一分飲恨。（趙子晉攝）