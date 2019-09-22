【羽毛球中國賽】桃田賢斗90分鐘反勝真庭封王　惺惺相惜交換球衣

世界排名第一的日本羽球天王桃田賢斗，周六（21日）在中國公開賽四強苦戰87分鐘反勝諶龍後，周日（22日）再於決賽與印尼好手真庭合演激戰，打足90分鐘後終於成功一報去年中國賽失冠之仇，並完成三個「超級1000賽」的大滿貫。

桃田賢斗對真庭的戲碼，正是複製2018年中國公開賽決賽，當時真庭直落兩局23：21、21：19擊敗桃田。

今年中國賽，桃田及真庭分別在四強打足三局反勝，再度於決賽碰頭，真庭力戰之下以21：19先取一局，次局桃田以21：17追平，將比賽帶入決勝局。

印尼球手真庭今年三次打入國際賽決賽都屈居亞軍。（視覺中國）

桃田賢斗去年中國公開賽決賽負予真庭，今年成功復仇。（視覺中國）

桃田在第三局充份發揮其韌性，開局雖落後1：3，即連追8分反先至9：3，真庭隨即再取5分追近比數。

桃田其後一舉將比數拉開至19：15，冠軍在望之際，真庭在17：19之時叫停比賽，治療腳傷數分鐘。這名忍痛上陣的印尼好手，重新出場後咬緊牙關連追兩分至19：19平手 ，掀起高潮。但真庭先一次打出界、再於桃田的錦標分接發球失誤落網，造就桃田奪得生涯首個中國公開賽冠軍。

桃田賢斗苦戰中反勝，賽後躺在地上振臂高呼。（視覺中國）

今日先有馬蓮在女單決賽獲勝時倒地狂哭，「世界一哥」桃田苦戰90分鐘，勝出一刻亦不禁躺在地上振臂高呼，他與真庭亦惺惺相惜，用力握手後交換球衣，紀念這場酣戰。

自世界羽聯在2018年將系列賽改制後，將全英賽、印尼公開賽及中國公開賽列為3個「超級1000賽」，取代以前的「超級系列賽」，無論積分或獎金都是世界巡迴賽中除年終賽外，最優厚的賽事。桃田去年已奪得印尼公開賽冠軍，今年亦先後拿下全英賽及中國公開賽冠軍，完成「超級1000大滿貫」。

桃田賢斗和真庭激戰過後惺惺相惜，交換球衣。（視覺中國）