【英超】曼聯「鋒無力」又輸一場　韋斯咸2：0贏波全取3分　

曼聯作客韋斯咸前線攻力疲弱之餘，更慘被對手以兩個精彩入球「收死」門將迪基亞，結果0：2再輸一場，全失3分。

賽前兩隊均是2勝2和1負得8分，對戰時果然實力旗鼓相當，上半場雙方互有攻守，曼聯多次傳中或長傳均遠離目標，主隊韋斯咸稍為積極一點，可是攻勢和射門均不銳利。

直至完半場前，麥克盧保禁區頂右路橫傳，菲臘安達臣直線劏入禁區，入楔的耶莫蘭高 （Andriy Yarmolenko）一控一射，皮球直飛死角破網，韋斯咸領先1：0。

半場數據，韋斯咸只有4次射門3次中框，具威脅的僅此一次已取得入球，曼聯更只有2次射門1次命中，攻力相當疲弱。

耶莫蘭高上半場為韋斯咸先開紀錄。（Getty Images）

韋斯咸眾將興奮慶祝。（Getty Images）

落後一球之下，下半場曼聯明顯加強攻力，馬達多次策動攻勢，可惜均無功而還。61分鐘，曼聯前線最具威脅的前鋒拉舒福特，更因傷退下火線，由連加特入替。

正當韋斯咸門前風聲鶴淚之際，防線成功力保不失，戰至84分鐘更由艾朗加斯威爾（Aaron Cresswell）把握一次罰球機會，將領前優勢擴大至2：0，並順利將賽果維持至完場。

今仗已是曼聯開季六戰以來第二場敗仗，只有兩場順利取勝。仍然維持8分由第四跌至第七位，相反韋斯咸贏波後以11分由第八彈上第四位。

+ 3 + 2