【劍擊．挑戰盃】林衍蕙不敵張藝馨屈居亞軍　盡地一煲爭奧運資格

假香港公園體育館舉行的挑戰盃劍擊錦標賽，男、女子佩劍項目由何思朗及張藝馨掄元，在連續兩項本地公開賽奪冠。 「聰妹」林衍蕙在決賽不敵隊友，未能在今年的本地賽「開齋」，她在賽後指雖然今日打得吃力，但亦樂見一眾小師妹表現突飛猛進。

歐倩瑩遠赴保加利亞戰衛星賽，缺席挑戰盃的本地公開賽，所以剩下「聰妹」林衍蕙、張藝馨（Karen）及一眾師妹爭奪錦標。

聰妹在小組賽表現雖然略有失準，兩場1分飲恨下，以5號種子打入淘汰賽，並輕鬆打入四強，與師妹馬暤孜交手，戰情緊湊，最終以15：13力克師妹躋身決賽，與輕取陳彥霏的張藝馨在決賽碰頭。

林衍蕙在決賽時略見疲態，更一度落後1：7，在力追下仍以9：15告負，與錦標擦身而過，而特意由美國回港參賽的Karen則在今年的公開賽中，兩度封后。

林衍蕙不敵張藝馨屈居亞軍，但她喜見一眾師妹大有進步。（趙子晉攝）

由美國特意回港參賽的張藝馨（左），在決賽擊敗林衍蕙奪冠。（趙子晉攝）

聰妹在今日的賽事中，多次表現出疲態，她在賽後表示場與場之間休息時間較少，對發揮有影響，加上一眾師妹表現甚佳，使她相當難打，但她亦樂見這個情況，「戰畢八強後便立即進行準決賽，賽事太過頻密，對表現略有影響，加上四強對手的師妹馬暤孜，比我年輕10年，像有用不盡的氣力，但幸好在臨場戰術運用得宜下晉級。縱然在今日打得十分吃力，但一眾師妹的表現更勝以前，這個情況對整個女子佩劍隊是個十分健康的現象。」

林衍蕙將在下周中出發赴比利時，出戰兩站的衛星賽賽事，為爭取奧運積分作好準備，換言之將會錯過在兩周後舉行的康文署公開錦標賽，「我現時的亞洲排名，應該僅次於哈薩克及印度的劍手在第三名，只要超前一名選手，便可以亞洲排名躋身來年的東京奧運，所以今季所有賽事亦十分重要，希望盡地一煲，在之後的比利時及芬蘭衛星賽中取得積分，力爭來年的奧運資格。」

在青年組賽事經常一同奪獎的陳彥霏及馬暤孜，如今在挑戰盃攜手奪得季軍。（趙子晉攝）

兩小將成年組賽事入前四 「不太特別但依然高興」

在小組全勝，以頭號種子戰淘汰賽的馬暤孜，四強力戰不敵林衍蕙出局，與她份屬好友的陳彥霏四強遇上張藝馨，兩人在今年本地公開賽收穫首個獎項，雖然經常一同在青年組賽事奪獎，但她們今次依然感到高興。

剛入讀香港大學牙醫學系一年級的馬暤孜，指開學後訓練質素提升，是今次打入前四的主因。早前在訓練時不慎脫肘的陳彥霏，在今日賽事打止痛針忍痛上陣，「早前與隊友練習時碰撞，引致肩膊脫肘，在今日需要打止痛針上陣，對發揮亦有所影響。在四強與Karen交手時，臨場應變的能力上仍然有所不足，希望在日後繼續加強。」

何思朗本地賽兩連冠

至於男子佩劍方面，何思朗及陳智軒在16強同樣以1分險勝晉級，及後在四強分別淘汰羅浩天及周頌羲，在決賽碰頭，結果何思朗以15：13力克隊友，連續兩項本地賽掄元。何思朗在下周赴比利時戰衛星賽後，將回港出戰康文署公開錦標賽。