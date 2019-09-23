【英超】利物浦作客2：1險勝車路士　英超開季六連勝

英超周日（22日）上演車路士對利物浦的Big 6大戰，紅軍上半場把握兩次罰球機會，簡迪下半場的入球一度為車路士帶來希望，可是利物浦順利捱到完場，以2：1險勝對手，聯賽六戰全勝續排榜首。

今季在聯賽5戰全勝的利物浦，周中歐聯作客0：2不敵拿坡里，正選門將艾利臣仍然養傷下，繼續由阿祖安把守最後一關，中場排出隊長軒達臣、韋拿杜姆和法賓奴的「打仔陣」，支援前線三叉戟。

車路士今季「大開大合」，攻入11球也失掉11球。11個入球由3個青年軍出身小將包辦，個人攻入7球的前鋒譚美阿謙上場對狼隊大演帽子戲法後傷出，幸好問題不大今仗繼續正選上陣。他與攻入3球的美臣蒙特甫開賽已嘗試以默契撕破防線，惟被紅軍守將及時瓦解。

正當雙方控球時似乎漫不經心，失誤頻頻，缺口突然被打破。上半場13分鐘，沙迪奧文尼禁區頂被踢跌，利物浦獲得一次罰球機會。沙拿後腳輕輕撥橫，接應的阿歷山大阿諾特踏順步韻起腳，皮球直飛龍門左上角入網，紅軍領先1：0。

利物浦球員慶祝法明奴的入球。（Getty Images）

法明奴為利物浦頂入2：0一球。（Getty Images）

車路士入球無效 利物浦即擴大比數

24分鐘，阿巴謙突破越位，他的單刀射門被阿祖安撲出。3分鐘後，車路士憑一次漂亮組織「搓散」利物浦防線，法賓奴未能清波、阿諾特解圍「撻Q」，被車路士隊長艾斯派古達近門射入。可是視像助理裁判（VAR）翻查入球過程，發現有份參與攻勢的蒙特越位在先，宣布入球無效。

車路士未能追平之餘，30分鐘更因另一次罰球再次失球。前場左路罰球，羅拔臣接應後傳中，法明奴飛身迎頂入網，將比數改寫成2：0。完半場前，阿巴謙力壓馬迪普的頭槌攻門，未能命中目標；補時階段馬高斯阿朗素左路傳中，阿祖安出迎稍為甩手，他在車路士球員趕到前及時回身接實。

車路士V利物浦圖輯（按圖放大）

+ 8 + 7 + 6

下半場甫開始利物浦立即再有入球機會，法明奴左路窄位勁射，及時被阿列沙巴拿加救出。之後一次角球機會，文尼的頭槌攻門高出。隨紅軍的攻勢力度減弱，車路士進一步加強攻力，可是多次攻勢均未能把握。

正當車路士苦無破敵良方，71分鐘簡迪在前場轉身180度避過法賓奴，然後單騎直進衝入禁區內勁射，皮球貼近柱入網，為藍軍追成1：2。

車路士入球後士氣大振，不斷在利物浦後場施壓，唯始終未能找到扳平機會，終以1：2敗陣。利物浦6戰6勝，在聯賽榜繼續領先。車路士的命運與熱刺、曼聯等另外五支球隊一樣，6戰2勝2和2負得8分，因得失球差跌落第11位。

第六輪比賽過後，英超聯賽榜最新排名。（英超官網截圖）

同時舉行的另一場賽事，阿仙奴兩度落後兼10人應戰劣勢下，憑奧巴美揚84分鐘的入球3：2擊敗升班馬阿士東維拉。