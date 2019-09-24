【港超聯】富力正式會員資格遭大比數否決　羅傑承：需釐清疑問

香港足球總會周二（24日）晚上環舉行「2019年度第二次會員特別大會」，會上以大比數否決富力R&F成為足總正式會員。

富力早於2016/2017年度被接納成足總「無表決權會員」，當時有建議指若富力連續三季派隊參加港超聯，而球隊亦從未降級，足總董事會有權在會員大會上賦予其「投票權會員」資格。

富力已連續3季征戰港超，足總因此執行建議，惟要求富力先通過「會員委員會」審核，當中包括評估問卷及面談兩部份。結果富力於70分滿分的評估問卷中取得48分，並在面談部分於30分中取得25分，總分超過70分的門檻，並在每部份得分超過一半，獲足總董事會推薦至會員大會表決。

富力R&F已連續於征戰港超聯三個球季，因此獲足總董事會推薦成正式會員。（資料圖片）

伍健以足總董事局特別顧問身份，於會上提出質疑。（袁志浩攝）

會員投票前多番質疑 最終大比數否決建議

足總今日召開會員特別大會，就事件表決。不過席上飛馬代表提出質疑，指出有其他球隊已提出同類申請，為何足總並不將所有申請於同日審議。足總總幹事袁文川解釋，董事會分別於6月至9月收到凱景、龍門、理文跟太陽國際申請，惟均未通過「會員委員會」審核程序，至於因富力早於1月已提出申請，所以率先完成審核程序。

如富力成為投票權資格會員，將可於2020/2021球季申請亞洲足協牌照，若球隊取得聯賽或足總盃冠軍，可望代表香港出戰亞洲賽。因此甲組球會沙田代表提出疑問，「若富力在香港有一個會籍，廣州富力也在中國有另一個會籍，兩隊於亞冠相遇會否成為笑話？屆時亞洲足協又會如何看待香港及處理呢？」

足總對於這道問題未有直接回應，袁文川說道：「富力（香港）是香港註冊公司，雖然資金相信是來自廣州，但資金來源未必是審議準則。」另一甲組球會晉峰追問，富力現時能選擇於境外作賽，若富力取得投票權，其他擁有投票權的港超球隊也是否能決定於香港以外的球場比賽？足總僅指有關問題牽涉競賽規則，不宜於會員大會上討論。

最終富力成為正式會員的建議，於會上遭大比數否決。（袁志浩攝）

董事會審核申請疑不合程序

最後，富力成為「投票權會員」的建議在22名出席會員下，獲得5票贊成，16票反對及1票棄權而遭否決，反對會員包括港超球隊飛馬、傑志及冠忠南區等。

傑志會長兼足總董事局特別顧問伍健會後接受傳媒查問，他指出足總規程列明，「董事會應要求議會收納或不收納申請人成為有表決權的會員」，這次審核中的會員委員會，並不合符程序，「規則中沒有提及這個步驟，董事會審視有關申請文件後，便應交由會員大會審議。」

羅傑承認為富力未能釐清中港兩支球隊間的差別。（袁志浩攝）

羅傑承：中港富力間沒獨立性

飛馬會長羅傑承也坦言足總處理方法令會員混淆，他補充指，即使德甲RB萊比錫跟奧地利球隊薩爾斯堡紅牛，雖同樣被紅牛集團收購，惟情況跟富力未盡相同，「點入富力R&F的網站，也會連結同廣州富力的網站；球員也不定時在兩隊內互換，如陳俊樂踢過富力R&F，今年又提拔至一隊，根本兩隊沒有獨立性，富力應正視及釐清問題。」

羅傑承又指，據他了解足總曾發信向亞洲足協（AFC）就有關問題諮詢，惟對方直至今日仍未有確實答覆，因此在AFC仍未有決定前，足總無必要急趕通過有關建議。