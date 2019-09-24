【東京奧運】香港壘球隊首戰資格賽挫印尼　明鬥中華台北搏盡上壘

壘球將重新出現在2020年東京奧運舞台，8支代表隊正於周二（24日）起在上海舉行的亞洲及大洋洲資格賽，爭奪1個奧運資格。 由業餘球手組成的香港壘球隊雖是8支參賽球隊中，世界排名最低（第43）的一隊，但首戰面對排名37的印尼，打足8局後，終獲得首勝。

東京奧運壘球資格賽（亞洲及大洋洲）由6支亞洲排名最高球隊、及2支大洋洲排名最高球隊，分成2組爭奪1個奧運正賽資格，香港抽入B組，與印尼、中華台北及澳洲同組；而A組則有中國、紐西蘭、韓國及菲律賓。

香港首仗面對曾在亞運會交手的印尼，兩軍首局戰成0：0，第2局由陳思琳成功抵壘打開紀錄，儘管印尼在第3局搶得1分追平，但港隊在第5局有梁芷茵、陳海琪及林佩君先後抵壘，香港以4：2領先，惟在第7局未能守住勝局，於最後一刻被追和，終要打決勝的第8局。

香港最終由黃嘉欣抵壘得分，鎖定7：6勝局，首戰奧運資格賽即報捷。

首戰便旗開得勝，港壘眾將興奮慶祝。（圖片來源：世界棒壘球總會）

比賽組圖（按圖放大）

香港贏得驚險，主教練大島田認為，無論投手表現或是攻擊上入局都不錯，「參加這麼大型的比賽，球員緊張也在所難免，始終是我們的第一次奧運資格賽」。激戰後得勝，大島教練認為全賴球員夠堅持：「球員的表現未算展現出絕對的信心，但她們藉着增加練習量、也夠堅持，表現已達到賽前要求」。

明日迎來B組第2戰，香港的對手將是實力強橫的中華台北，面對這支世界排名第6、且去年在亞運獲得銀牌的球隊，大島教練要求港隊女將們「搏盡」：「攻擊方面，我們會專注爭取上壘機會，球員們必定會以搏盡的態度全力應戰。相反，對手攻擊力雖強，但我們的防守也不弱，會盡力封殺對手攻勢」。