【游泳】香港小將揚威亞洲分齡賽　首日轟11面獎牌

香港「小飛魚」揚威印度，他們於一連四日的亞洲分齡游泳錦標賽首天賽事，共奪11面獎牌。 其中以劉平兒、朱霆欣、莫思騏及李欣禧組成的 4×100自由泳接力隊，更以破香港青年紀錄姿態取下金牌。

香港隊一共派出35名泳員出戰亞洲分齡游泳錦標賽。

是次亞洲分齡游泳錦標賽，港隊分別於12至14歲、15至17歲及18歲或以上組別出擊，當中接力隊的表現更為突出。劉平兒、朱霆欣、莫思騏及李欣禧組成的4×100自接力隊於女子12至14歲組順利以3分55.42秒奪金，此時間更創下香港青年紀錄。男子15至17歲組4×100自接力，伍棹然、劉平治、黃絡勤及卓銘浩造出3分28.32秒，同樣取下金牌。然而4×100自接力隊有第三面金牌，以亞運代表何南慧領軍搭上張凱琳、梁煦曈和黃詩婷的組合以3分53.78秒，女子15至17歲組封后。

此外18歲或以上組別4×100自接力及15至17歲4×100男女混合式接力，分別有林曉蕙、歐曉蓓、張詠恩及黃靖琳以4分08.64秒摘銅，及伍棹然、黃培燊、王榆慈和何南慧以4分04.69秒取下銀牌。

以劉平兒、朱霆欣、莫思騏及李欣禧組成的 4×100自由泳接力隊，更以破香港青年紀錄姿態取下金牌。

事實港隊在個人項目亦有進帳，學界名將卓銘浩在男子15至17歲組400米自以3分55.27秒奪金，隊友伍棹然亦於同組別的50背以26.29秒摘金。女子組方面，劉平兒在12至14歲組200自順利以2分04.43秒衝金，何南慧及林凱喬在15至17歲組400自、100蛙分別奪得銅、銀；王靖嵐於女子18歲或以上組200米混合泳則以2分22.42秒第二觸池摘銀。