【羽毛球．韓國賽】疑賽程太密集爆退賽潮　男女單世界第一齊晉級

國際羽聯世界巡迴賽韓國公開賽，單打項目今日（25日）開始上演正賽部份，分列男單及女單世界第一的桃田賢斗及戴資穎順利晉級，但中國名將林丹再次首圈出局。 另外，開賽兩日後，韓國賽出現退賽潮，剛在中國賽封后的馬蓮亦是其中之一。

林丹早前在中國公開賽，首圈遭桃田賢斗淘汰，今次再闖韓國公開賽亦難逃一輪遊命運。縱使曾3度在韓國賽奪冠，但昔日的羽壇天王現今的世巡賽排名已下滑至第19，早已在世巡賽失去種子資格，首圈面對同為非種子球手的馬來西亞選手劉國倫，亦以19：21、14：21兩局落敗，是林丹3次與劉國倫交手以來首次告負。



儘管林丹早前表明，仍以東京奧運為目標，但今次已是他年內第6次「一輪遊」，林丹目前在世界羽聯的奧運資格排行榜暫時位列20，但以此走勢排名或繼續下滑。

林丹今年已第6次一輪遊，2018年則合共9次首圈出局。（資料圖片／視覺中國）

桃田賢斗在韓國賽首圈晉級，延續佳態。（資料圖片／視覺中國）

在中國公開賽將林丹淘汰的桃田賢斗，乘奪得中國賽冠軍之勇出戰韓國賽 ，首圈對泰國球手維迪辛以21：17、21：13獲勝，16強對手為資格賽晉級的韓國選手Kim Dong Hun；「前一哥」艾薩臣則以21：12、21：15擊敗中國的趙俊鵬晉級，會在16強與馬來西亞的李梓嘉碰頭。另外，重返「一姐」之位的台灣球手戴資穎，首戰以21：13、21：9輕勝泰國的安班倫攀，16強將對中國的蔡炎炎。

前一哥艾薩臣早前受背傷及腿傷困擾，現正逐步重拾狀庇。（資料圖片／視覺中國）

馬蓮、石宇奇退賽 疑與賽期密集有關



另外，韓國公開賽出現退賽潮，中國男單「一哥」石宇奇、復出後即在中國賽封后的西班牙球手馬蓮、印尼男雙組合阿辛（Mohammad Ahsan）／施迪亞雲（Hendra Setiawan）都在正式開賽前退出，而今日的首輪正賽，日本的山口茜、中國女單李雪芮及混雙組合王懿律／黃東萍都在比賽期間退出。爆出退賽潮，或與近期大賽賽期密集有關，8月19至25日為世界錦標賽、作為「超級1000賽」的中國公開賽則在9月17至22日舉行，僅隔幾天，韓國公開賽又在24日開賽，不少選手連番出戰幾場大賽後都現疲態，為避免傷患而退賽亦無可厚非。