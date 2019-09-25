【東京奧運】壘球資格賽香港敗予台北　明鬥澳洲　目標贏自己

東京奧運壘球資格賽（亞洲及大洋洲區）第2日賽事，香港面對頭號種子中華台北，以0：7告負。

香港昨日（25日）擊敗印尼有個好開始，今日面對亞洲頂尖的中華台北，最終以0：7告負。不過，港隊縱然敗予強敵，首4局防守表現可人，除第1局被對手取得2分，第2、3及4局都成功守住，至第5局遭對手得5分才告落敗。

港隊遊擊手劉曉君。（圖片來源：世界棒壘球聯盟）

香港隊在首4局只讓中華台北取得2分，教練大島田滿意防守演出。港隊遊擊手劉曉君。（圖片來源：世界棒壘球聯盟）

港隊主教練大島田亦認可香港在防守方面的演出，第5局失分多亦有原因：「對手急於搶分，開始採用短打戰術，滿壘情況出現了，所以我方心理壓力也大了。」不過，相對去年在亞運與台北交手，大島教練認為球隊表現有所改善：「跟亞運時比較，感覺港隊球員自身能力高了，把握能力也高了。所以在首4局比較緊湊，只失了2分。」

香港明日將在最後一場小組賽對澳洲，大島田希望球員做好戰術：「希望球員心態能再放開一點，以戰術為主，不要硬碰硬。不要怕對手是誰，目標是贏自己，能完成5局賽事。」

中華台北擊敗香港，仍保住參加奧運正賽的希望。港隊遊擊手劉曉君。（圖片來源：世界棒壘球聯盟）

澳洲首日以5：1擊敗中華台北，今日再以8：0擊敗印尼，若明日對香港獲勝即可鎖定首名資格。由於小組首兩名都可晉身至4強，中華台北若以次名出線，仍可保住奧運希望。