【欖球世界盃】烏拉圭爆大冷擊敗斐濟　歷劫小城上演奇跡之戰

2011年日本東北大地震（311地震）及引發的大海嘯，摧毀了釜石市，市內人口本已不足4萬，足有1250人在災難中喪生或失蹤。 8年過去，帶給這城市希望的是欖球，今日（25日）一場欖球世界盃的經典大戰，為釜石市重新注入活力。

2017年動工的釜石鵜住居復興球場，是紀念釜石市劫後重生的地標，欖球世界盃D組烏拉圭對斐濟的賽事正是球場建成後第一場比賽，意義重大，不單3分之1市內人口都入場見證，日本皇嗣文仁親王都親自前來。賽前，烏拉圭及斐濟兩隊球員列隊，與場內萬多名觀眾一同默站，紀念311地震死難者。

斐濟對烏拉圭賽前，一同為311地震死難者默站。（Getty Images）

當地學童入場為兩隊搖旗吶喊。（Getty Images）

比賽的焦點本來都集中在釜石市如何努力恢復舊貌之上，畢竟有誰想到，烏拉圭竟能創造今屆世盃最大驚喜？這個南美小國的代表隊此前在欖球世界盃只贏過兩場比賽，分別是1999年對西班牙、及2003年對格魯吉亞，意味他們已16年未曾在世盃贏過任何比賽。



賽事進行至19分鐘為止，斐濟都是領先的一方，但烏拉圭把握到兩次達陣機會兼踢入附加踢，加上射入一記罰球，半場已以21：12領先。換邊後斐濟力挽狂瀾，馬達華路（Nikola Matawalu）兩次達陣，不過烏拉圭極有決心，比捷斯兩度罰球得分，保住30：27勝局。

烏拉圭（藍衫）奮戰之下，爆大冷擊敗白衫的斐濟。（Getty Images）

博彩公司開最熱賠率 獲形容為最經典一戰



烏拉圭與斐濟的差距，可以從博彩公司賽前為斐濟開出的獲勝賠率看到－－那是1.001倍，這也難怪，畢竟烏拉圭去年11月友賽斐濟曾以7：68大敗，又有誰想到他們今天竟擊敗巨人？這經典戰已獲全球各大媒體形容為「世界盃史上最經典一仗」。



射入致勝罰球的比捷斯也感到難以置信：「實在太不真實了，去年11月我們才輸了60分，當然，斐濟今天也作了一些調動……今天是烏拉圭欖球美好的一天」。然而烏拉圭31人名單中，僅22名是全職球員，比捷斯呼籲更多國民加入這項運動，「我們是一個小小的協會，卻向世界展現了實力，世人支持我們，因為我們證明了自己的強悍。」

斐濟意外落敗，在世界盃之路更加難行。（Getty Images）

取得16年來首場世界盃勝仗，烏拉圭球員都感動不已。（Getty Images）

烏拉圭隊長甘美拿拉（Manuel Gaminara）賽後受訪時更聲淚俱下，「我實在為自己的國家驕傲，我們的身型不是最強壯也不是最高大，但我們是來取勝的，也為此而努力了4年，我實在很驕傲……」



甘美拿拉坦言，希望今日的激情能延續下去：「我也不知道球友的激情從何而來，但那就是由心而發的……我希望大家能一直保持這份激情，也永不會忘記這時刻。」他也特別向努力復興的釜石市致意，「能在此比賽是我們的榮幸！」

釜石高校的學生洞口留伊，常以自身經歷述說主辦欖球世界盃為釜石市帶來的改變。（Getty Images）

女高中生：世界盃重建了釜石市



成功舉辦了第一場欖球世界盃賽事，對於釜石市居民而言更是別具意義。來自位於震央釜石高校的高中生洞口留伊，在311地震當日見證海嘯來襲、她的家亦被沖走，8年後，她形容世界盃拯救了她的家鄉：「由釜石市成為世界盃主辦城市之一開始，市內開始了許多建設，那一刻，我們都明白為何釜石市會獲選，就是幫助這地方重新發展吧。主辦世界盃，真的幫助了整個社區團結一致，希望我們會保持這份團結，令城市變得更美好。」