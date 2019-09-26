【乒乓球】水谷隼爭東奧壓力大　被揭背妻交往未成年女子

日本乒乓球男子隊主力水谷隼，傳出桃色醜聞。日本傳媒報道他在夜總會結識一名未成年女子，幾乎發生性行為，幸懸崖勒馬，但少女的男友揭發後直接向水谷攤牌。 水谷接受訪問時坦言已就事件報警，但日本體育記者指水谷早前眼部出現問題，又面對新星張本智和急速上位，有機會丟失出戰東奧男單資格，壓力甚大。水谷隨朋友到夜總會，找到傾訴對象，幾乎「搞出事」。

日本新聞網站《POST SEVEN》訪問該名19歲的女子，化名Emi。Emi指今年5月在東京一家會員制高級夜總會工作，該些場所內不涉色情，讓客人與女性聊天喝酒。Emi招待水谷與3名友人。水谷自言首次到這些場所，但對Emi有好感，交換連絡方法後不斷聯絡她。

水谷隼仍為日本男隊主將，但能否參戰東奧男單，仍成疑問。（視覺中國）

Emi坦言起初不知水谷是誰，水谷跟她的對話大多關於乒乓球，提到東京後打算退役，「不想阻礙後輩，好好退役」，又希望這些新秀有更強責任感，但言談間指張本智和等新秀的態度頗為傲慢。6月底，水谷相約她去唱卡拉OK，二人擁抱又親吻，翌日水谷再次邀約。Emi此時稱腰痛，指入住的酒店有按摩器，水谷回應道「有點醉，想休息一下」，但二人入房後，水谷邊親吻邊把Emi推落牀。Emi表示立即大叫「不要」，水谷亦瞬間清醒向她道歉，稱自己只嘗與妻子交往，不習慣與其他女性相處。

張本智和年紀輕輕，已是日本頭號男單，現時世界排名第5。（視覺中國）

Emi續指事件後，水谷繼續來店找她，並相約外出「唱K」。男友後來查看她的手機，發現與水谷的關係後勃然大怒，逕自找水谷攤牌，怒氣沖沖要求水谷負責任。水谷沒有激動回應，後來聘請律師處理。Emi透露工作的夜店着女子向客人稱「20歲」，符合成年，故水谷不知道她「未夠秤」，她亦已沒有在該夜店工作。

水谷隼排名已跌至13位，在日本排名第3。（視覺中國）

水谷未有否認醜聞，稱已向警察報案，此外無話可說。記者稱如此重要時期惹麻煩，他回應明白自己的情况，希望透過不同商討，盡早解決事件。

丹羽孝希排名較水谷隼高兩位。（視覺中國）

東奧開幕餘下不足一年，日本選拔乒乓男單兩個名額，將以明年1月時世界排名最前兩位的選手決定。現年30歲的水谷多年來擔任日本男乒主力，但近年被16歲的張本趕過，如去年爭取日本國內賽10連霸，卻被張本擊敗。水谷早前自揭眼部有問題，在某些環境不能看清來球，現時排名更低於丹羽孝希，壓力山大。