【行山．民安隊】不建議行山客帶繩索　亂吹哨子會影響救援行動

行山並非行街，需要帶備合適的裝備。 更重要的是，你要懂得使用那裝備，否則或有反效果。民安隊山嶺搜救中隊小隊長唐德偉提醒，沒有接受過繩索訓練的行山人士，請不要帶攀山繩上山，因為繩索分分鐘會成為你的催命符。

在「登山遠足安全大使課程」上，唐德偉向參加者講解行山裝備，他強調繩索並非遠足的必要裝備，若果沒有接受過相關訓練，請不要攜帶。唐德偉解釋：「做過一宗在大嶼山的拯救，有班行山人士帶了十幾米的童軍繩，途中有人跌落了五六米，隊友馬上開繩落去救，但最後出事的是開繩救人的那個。」

「登山遠足安全大使課程」系列報道：

承諾一小時內出動救人 曾被問「點解咁耐先到」

出發前留意「前一後二」天氣 隊員憶述險遭雷擊

遇行山客糊里糊塗上狗牙嶺 報警請分清迷路定義

上山救人見盡奇怪衣著 籲穿「包踭包趾」行山鞋

常見求助個案糧水不足 「有人帶包薯片就上山」

山嶺搜救中隊談遠足裝備 手機不宜作照明工具

唐德偉表示如果沒有經過繩索訓練的話，就不要帶繩上山。（鍾偉德攝／資料圖片）

「逞英雄心態會奪去你性命」

「我不會擺繩入去建議的行山裝備，因為大家沒有受過正規繩索救人訓練。如果你帶條繩在身，跌了電話，你就會想開條繩落去拾電話。你以為是裝備，分分鐘奪走你的性命。」唐德偉續說：「如果你見到有意外，現場的人一定很緊張，你有條繩在身，就會拿繩出來用，那種逞英雄的心態就會奪去你的性命。沒有受過訓練，就不要帶，否則只會害了你。」

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

唐德偉強調，沒有受過訓練，就不要帶繩，否則只會害了你。（鍾偉德攝／資料圖片）

行山時別要玩哨子

唐德偉認為哨子是必備的行山裝備，但他強調哨子是求救工具，而非通訊用。他說：「有些隊伍十幾二十人行山，可能帶頭及殿後的會用來通訊，例如吹一下就行慢一點。其實真的不好，我們出去做大型搜索，對哨子聲很敏感，以為是被救的人吹哨子，我們就會朝住那方向去，但行到去原來發現是有人吹哨子玩，那就影響了救援行動。」

除了救援人員，有些資深的行山人士亦會留意山上的哨子聲，唐德偉說：「有些有經驗的行山客聽到哨子聲，以為是有人求救，就會幫手打電話報警，但之後找完一大輪什麼都沒有，我們叫這樣做善意的報警。」這名民安隊山嶺搜救中隊小隊長呼籲：「如果你在山上見到有人亂吹哨子，請叫他不要這樣做。」

哨子在山上是求救工具，並非通訊工具。（區嘉俊攝/資料圖片）

1分鐘吹哨子6次求救

如果真的需要利用哨子求救，可以使用國際山難求救訊號，在1分鐘內吹哨子6次，每次要有明顯間隔；吹完6次後，停頓1分鐘，之後再重覆。就算有救援人員回應訊號，你都要繼續重覆求救訊號，直至救援人員確認你的位置；救援人員的回應方式會是1分鐘內發出3次訊號。

另外，唐德偉亦呼籲行山人士別錯用行山杖，他說：「記住行山杖是用來輔助你行山，不是用來攀爬。有人行山，見下面的有困難，上面的就伸枝行山杖落去，叫下面的捉住借力，千萬不要這樣做，分分鐘出意外。」