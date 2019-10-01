【海岸賽艇世錦賽．冷知識2】海岸賽艇爭入奧運為何跟香港有關？

作為新興熱門運動，國際賽艇聯會正申請將海岸賽艇納入為正式比賽項目，而香港將會扮演一個相當重要的角色。

歷史篇：

自1900年第二屆現代奧運會開始，划艇（Rowing）已是正式比賽項目。事實上，1896年首屆現代奧運會，划艇已被列為比賽項目，只是最終因天氣太差被逼取消。賽事在河流、運河或湖泊這些相對平靜的水面作賽。

1980年代開始，海岸賽艇（Coastal Rowing）成為一股新潮流，國際賽艇聯會正努力爭取令海岸賽艇成為2024年巴黎奧運項目之一。

自1900年第二屆現代奧運會開始，划艇（Rowing）已是正式比賽項目。圖為1908倫敦奧運雙人單槳金牌艇手 John Fenning和 Gordon Thomson。（資料圖片／Getty Images）

國際賽艇聯會正努力爭取令海岸賽艇成為2024年巴黎奧運項目之一。（2019世界海岸賽艇錦標賽大會提供）

海岸賽艇申奧點解關我事？

世界海岸賽艇錦標賽（World Rowing Coastal Championships）是海岸賽艇一年一度的盛事，過去十二屆賽事之中，有十次在歐洲舉行，2015年在南美洲、2018年在北美洲舉行。

2019世界海岸賽艇錦標賽即將在香港舉行，亦是賽事首度在亞洲舉行，受到國際賽艇聯會高度重視，尤其在繁忙的維多利亞港舉行比賽，難度相當高，相信可考驗主辦單位的應變能力，今屆賽事可望成為海岸賽艇晉身奧運項目的一個重要的里程碑。

海岸賽艇世錦賽專頁

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大新銀行呈獻 – 2019 世界海岸賽艇錦標賽 賽事資料 比賽日期：11月1至3日（星期五至日） 比賽場地：維多利亞港（銅鑼灣奇力島至中環碼頭，途經香港會議及展覽中心） 主辦機構：國際賽艇聯會、中國香港賽艇協會 門票：不設門票，免費入場 最佳觀賞地點：中環 9 號及 10 號碼頭、中西區海濱長廊（中環段）、添馬公園、金紫荊廣場、灣仔臨時海濱花園

更多詳情，可瀏覽賽事網站：http://www.wrcc2019.com/

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