【海岸賽艇世錦賽．冷知識3】什麼人啱玩海岸賽艇？大隻有着數？

海岸賽艇的艇身較闊也較重，如此一來，身型較高大、力量較強的運動員，是否等如佔有絕對優勢？

傳統賽艇在相對平靜水面直線鬥快過終點，即使也是集合力量、技術和戰術於一身的競賽，2000米的賽道講求速度與平穩、動作一致。

然而海岸賽艇比賽過程中涉及多個不同變數，可以說玩法完全不同。正如曾兩度參與夏季奧運會的瑞典艇手Lassi Karonen，出戰2013年世界海岸賽艇錦標賽後形容，海岸賽艇與傳統划艇「相似之處只有划槳的動作，除此以外，其餘一切也不一樣。」

海岸賽艇比賽過程千變萬化，身型高大的艇手不一定佔優。（2019世界海岸賽艇錦標賽大會提供）

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如何成為優秀海岸賽艇手？

要成為優秀海岸賽艇手，除日常划艇訓練外，由於賽事在海上進行，運動員還需要懂得應對潮汐和水流，還要認識比賽航道的地形和海上交通狀況，並需要掌握惡劣天氣時的應對方法。

此外海岸賽艇並非直線進行，距離也較長（多數賽事的初賽為4000米、決賽為6000米），對耐力的要求更高，加上賽事千變萬化，因此身材高大並不一定擁有絕對優勢。

海岸賽艇世錦賽專頁

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【#海岸賽艇冷知識4】為何起點與終點咁近？比賽不是直線進行嗎？

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大新銀行呈獻 – 2019 世界海岸賽艇錦標賽 賽事資料 比賽日期：11月1至3日（星期五至日） 比賽場地：維多利亞港（銅鑼灣奇力島至中環碼頭，途經香港會議及展覽中心） 主辦機構：國際賽艇聯會、中國香港賽艇協會 門票：不設門票，免費入場 最佳觀賞地點：中環 9 號及 10 號碼頭、中西區海濱長廊（中環段）、添馬公園、金紫荊廣場、灣仔臨時海濱花園

更多詳情，可瀏覽賽事網站：http://www.wrcc2019.com/

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