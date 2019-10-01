【海岸賽艇世錦賽．冷知識5】咁多隻艇點識認？快搜香港艇手有計

2019世界海岸賽艇錦標賽舉行期間，每場比賽最多會有16艘艇同時作賽，如何可以最快速度，找出主場上陣的香港艇手，為他們打氣？

海岸賽艇主要有兩個地方，可以讓觀眾辨認不同的隊伍。一個在艇槳，另一個在艇身的號碼上。當中蘊藏着什麼玄機？

艇槳

所有划艇隊均有自己的獨特艇槳圖案設計。在國際比賽上，包括香港在內，國際賽艇聯合會屬下155個國家或地區，均有專屬艇槳。大部分代表隊艇槳均會採用與國旗或區旗近似的顏色和圖案為設計。

艇身號碼解構

參加2019世界海岸賽艇錦標賽的所有賽艇，艇身均有一組英文字母和兩組數字，這些字母和數字有什麼意思？

艇身一組三個英文字母，是參賽艇手所屬國家或地區名稱縮寫，例如香港是HKG、中國是CHN，日本是JPN、英國是GBR、台灣是TPE等。伴隨其後有一組號碼，是每一隊代表在國家隊中的項目排名。

另一組有三個位的數字，用作辨識每一艘賽艇，第一個位說明比賽艇種，另外兩個是用作識別的序號。由於海岸賽艇只有雙槳艇種，分類比較簡單，例如單人艇是1字頭開始，101、102、103如此類推；雙人艇是201開始，四人艇則是401開始。

海岸賽艇世錦賽專頁

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大新銀行呈獻 – 2019 世界海岸賽艇錦標賽 賽事資料 比賽日期：11月1至3日（星期五至日） 比賽場地：維多利亞港（銅鑼灣奇力島至中環碼頭，途經香港會議及展覽中心） 主辦機構：國際賽艇聯會、中國香港賽艇協會 門票：不設門票，免費入場 最佳觀賞地點：中環 9 號及 10 號碼頭、中西區海濱長廊（中環段）、添馬公園、金紫荊廣場、灣仔臨時海濱花園

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更多詳情，可瀏覽賽事網站：http://www.wrcc2019.com/

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