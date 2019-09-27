【游泳】卓銘浩200自破大會紀錄奪金　港隊亞洲分齡賽再增14獎牌

3金6銀5銅、3項紀錄，香港游泳小將在印度舉行的亞洲分齡游泳錦標賽第三日賽事繼續發威。當中3名學界好手卓銘浩、伍棹然及劉平兒分別打破大會紀錄及香港青年、分齡紀錄。

香港紀錄保持者卓銘浩於男子15至17歲組200自游出1分50.33秒奪冠，此成績亦刷新了大會紀錄。

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亞洲分齡游泳錦標賽，港隊於12至14歲、15至17歲及18歲或以上組別出擊。連計早兩日賽事，已錄得23面獎牌的港隊於第三日賽事續有個人項目獎項進帳。男子15至17歲組，香港紀錄保持者卓銘浩於200自游出1分50.33秒奪冠，此成績亦刷新了大會紀錄，隨後的1500自，他亦造出15分57.31秒輕鬆取下金牌。隊友伍棹然於100背雖以57.52秒失落金牌，為此銀牌時間亦順利突破香港分齡紀錄。

次日賽事於200蝶刷新個人最佳時間的劉平兒則在女子12至14組100蝶，先在50米分段造出新香港分齡紀錄的28.13秒，然而憑着穩定的發揮，最終100蝶時間為1分00.95秒，也打破了香港青年紀錄兼取下金牌。

劉平兒在100米蝶泳刷新兩項紀錄。

除了以上三人外，第三日仍有5面銀牌進帳，分別為黃靖琳（女子18歲或以上組200蝶）、何南慧（女子15至17歲組200及1500米自）、陳浚軒（男子12至14歲組200蛙）及男女混4×100自接力（12至14歲組）。

另外5面銅牌為李欣禧（女子12至14歲組100自）、沈嘉穎（女子12至14歲組200背）、劉紹宇（男子18歲或以上組100背）、男子18歲或以上組4×100混合接力及女子18歲或以上組4×100混合接力。連計三日賽事，港隊暫錄得37面獎牌。