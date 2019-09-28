【港足】U18憾負直布羅陀　張健峰：學懂控制情緒是成長必經

日前傳出紀律風波的香港18歲或以下男子足球代表隊，今日於台灣高雄展開「2019 CTFA U-19 足球邀請賽」首戰，球隊於落後直布羅陀兩球下一度追和，惟最終仍以2：3告負。

港隊於這項邀請賽中先鬥歐洲球隊直布羅陀，賽前主教練張健峰指對方球員身體質素較港隊優勝，港隊於42分鐘及49分鐘遭直布羅陀前鋒Del Rio Julian兩度攻破大門，以0：2落後。不過一班小港腳未有放棄，後備上陣的中場余在言先於52分鐘頭槌破門，追成較接近比分。此子在11分鐘後再單刀射入成2：2，不過直布羅陀的Del Rio Julian於比賽後段再有進帳，個人連中三元，最終港隊只能以2：3飲恨而回。

港足U18在紀律風波陰霾下在台灣參加邀請賽，首戰僅負而回。（香港足球總會）

小將檢討不足 堅持爭勝心

小將余在言今場梅開二度，一度助港隊重拾爭勝希望，賽後他認為港隊有點欠運，但仍有地方需要改善，「我們原先希望用更多地面組織，但最後卻花很多時間在斬高空球，相信接下來在比賽計劃上要處理得更好。」對於球隊在落後兩球下仍沒氣餒，全力爭勝，余在言指在餘下兩場會維持這股心態，「任何時間也要贏，贏每一場、每一球。香港未必是世界最強球隊之一，但我們的決心跟熱情，卻可以戰勝任何人。」

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愉園中場黎培基（15號）是陣中港超兵之一，今場正選上陣。（香港足球總會）

香港U18對直布羅陀戰况（點圖放大）

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學習「冷靜」成最大課題

港隊在比賽前傳出紀律風波，代任主教練的張健峰昨日透露球員都專心備戰，未受太大影響。球隊最終僅敗收場，他認為希望球員能吸取經驗，明白踢足球並非只是表面這甚簡單，「上半場對方防線壓前，球隊有很多單刀機會，球員反而不知所措，一直很心急，無法控制情緒。其實踢足球還要懂得控制情緒、管理環境，這是成長必經的階段。」

余在言（左）下半場接連攻入兩球，助港隊追成平手。（香港足球總會）

張健峰認為直布羅陀這類型的球隊，能給予港將新鮮感，但「冷靜」才是今課學習的重點。他慶幸球員比賽期間意志未曾變得消沉，「心態很重要，盡了力也不一定有結果，這也是他們需要學習的。」港隊下周一將撼東道主中華台北，再於一日後迎戰緬甸，完成邀請賽後會在下周二啟程返港。