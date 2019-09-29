【英超】馬達從未後悔加盟曼聯　新書親揭與摩連奴關係

即使在現今世代，馬達依然是特別的。他熱愛文學，是如假包換的文藝青年，只不過職業剛好是足球員。 離開西班牙，他為車路士贏完歐聯、再贏歐霸，可是摩連奴一接手，便淪為板凳球員。轉投曼聯重新開始，適逢球會低潮期，之後摩帥來到，再次被貶後備席。 馬達在近日出版自傳《Suddenly A Footballer: My Story》，親自剖白他跟摩帥之間的關係。

馬達球員生涯贏盡大賽錦標，應該沒有什麼遺憾。然而他總是欠缺一點點運氣。

在西班牙國家隊，他贏過世界盃和歐洲國家盃，兩次均是後備成員。2011年加盟車路士，當季立即首次為藍軍贏得班主艾巴莫域最渴望得到的歐聯大耳贏盃，包括決賽中傳送予杜奧巴扳平的一球，多次為隊友送上助攻，馬達絕對是主要功臣。正當所有人期待球壇新巨星的誕生，他兩度遇上摩連奴，改變了一切。

馬達沒有怪過摩連奴，平靜道出自己的足球在摩帥眼中並不完美的事實。（Getty Images）

馬達近日出版的自傳《Suddenly A Footballer: My Story》。（網上圖片）

馬達：「我從未恨過摩連奴」

「我對他完全沒有怨恨」，馬達說：「我的足球在他的足球理念中並不完美，事情就是這樣」。

他冷靜分析：「我在車路士時，連續兩年均是年度最佳球員，一切都是美好的。然後他來到，用上一個截然不同的方式。對此我予以尊重，因為足球並不是只有一種踢法。」

第一次，他選擇離開，「所以這是一個出於足球的原因，我認為是這樣。我轉投曼聯，然而一些日子之後，他也加盟曼聯。」

馬達為讀者簽名。（馬達官方網頁）

為留隊決定感自豪

第二次，他堅持留下來，「我為自己的決定感到高興和滿足。」同一個難題再次出現，「知道他的足球理念和我的踢法，最容易的解決方法是離開。但無論很多人說什麼、寫什麼，我沒有離開，我的上陣機會高出人們預期。」

「我感到自己是個重要成員，球隊兩次決賽均有份上陣，我為自己勇於接受挑戰、沒有離開感到自豪。」他承認，「我上陣時多少也是他（摩連奴）計劃中的足球，但至少我能夠上陣，我可以向所有人、尤其是我自己展示，我可以克服足球中的事情，而我做到了。我在他領軍下也有表現好的球季，我感到滿足。」

馬達從未後悔加盟曼聯，仍希望球員生涯為球隊帶來勝利。（Getty Images）

無悔加盟曼聯

馬達坦言，「我可以選擇一條容易的路，我可以想：『這間球會此時此刻實在非常困難，就是這樣，我寧願去其他地方，尋求一些比賽容易的挑戰，』如果我這樣做，我將會不能原諒自己。」

他明白球隊處境，堅信勝利一日將會到來，「我知道現在不是球會最偉大的時期，但我寧願承受更多這些艱難時刻，然後希望將來我們可以做一些美好事情、取得勝利，當那次勝利來臨的時候，我們曾經擁有過的一切挫折均會變得微不足道。」

「有些人告訴我，說我在錯誤的時機加盟曼聯，然而能夠置身這間球會是非常特別的。我自小開始，已看着這間球會在贏。當加盟曼聯的機會來臨，我沒有猶豫。我渴望感受成為一個曼聯球員的感覺。」馬達對加盟曼聯無怨無悔：「這是一個出現重大轉變的時刻，我們仍在轉變過程當中。變動已持續數年，這些年我一直都在這裏，即使如此，能置身其中仍是種福氣。」

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為曼聯贏得歐霸冠軍，馬達開心跟球迷分享喜悅。（Getty Images）

挑戰不可能

「我也希望處身我們仍在贏取英超聯賽冠軍的日子，但我希望改變現狀。我們已經比較接近了，這間球會沒有可能不會重返應有高度。」31歲的馬達對曼聯未來充滿信心：「希望那一天我有份參與，那是我目前職業生涯中最渴望得到的事情。如果不行，沒有我也一定會發生。」

他揚言：「沒有其他任何東西更能令我快樂，我深深感受到贏得重要錦標後球迷的喜悅之情。我不會拿任何東西來跟它交換。」馬達自有一套哲學，「如果我做得到，那將會是妙不可言。即使我做不到，我也會為自己曾努力過感到快樂。我已盡力，有些時候你得不到想要的，但至少我已信守承諾，在有能力的時候盡一切努力令這個城市以紅色來慶祝。」

「迪基亞曾經告訴我，他們贏得聯賽冠軍那天在Deansgate慶祝的盛況，我也希望看得到。」馬達說，「我會用任何東西跟它交換。或許那是我的固執，有人告訴我那實在太困難了，其他球會做得很好，叫我應該轉會而不是嘗試挑戰沒有可能的事情。不過最重要的，其實是直到最後我一直努力嘗試過。」

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馬達希望為曼聯帶來更多錦標，令球隊重返高峰。（Getty Images）

無論是否曼聯球迷，均不可能不喜歡馬達。他在足球員身份以外，首先是一個充滿正義感的公民。

他親眼目睹印度足球員的生活苦況，認為要做點事幫助他們，於是發起捐助1%收入，嘗試協助全球有需要的人，這就是慈善組織Common Goal的起源。利物浦跟曼聯在球場上是死敵，可是這次善舉將他們連結起來，紅軍領隊高普上星期宣布加入Common Goal行列，捐出1%收入，右後衛阿歷山大阿諾也已加入大軍之中，相信未來會有更多球員陸續加入，馬達說Common Goal將會是他未來重要的使命。

2017年馬達在印度推出Common Goal