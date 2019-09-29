【港超聯】辛祖為大埔梅開二度　東方遭戲劇性逼和未能全取3分

和富大埔上屆歷史性捧走港超冠軍，惟主教練李志堅季後率領多名「綠衫軍」轉投東方龍獅，而繼日前中場黃威落實加盟後，東方今季共引入10名「堅家軍」。球迷們相當期待的賽事周日（29日）終於上演，東方一眾「堅家軍」轉會後首度倒戈，於將軍澳運動場惡鬥舊東家大埔。 大埔今場縱有射手辛祖上半場梅開二度，但換邊後短時間內連失兩球，至末段更遭逆轉。幸從傑志外借重返球隊的中村祐人，於完場前建奇功，終以3：3追和對手，令「堅家軍」倒戈之戰未能全取3分。

此戰賽前話題多多，大埔跟李志堅「分手」後誓要證明「活得比你好」，未有跟隨過檔的入籍前鋒辛祖，過往亦曾與東方捲入「簽約風波」，今場能否攻破對方大門成為焦點。

而東方今季劍指各項錦標，賽前是聯賽唯一全勝之師，「堅家軍」倒戈絕不放軟手腳，但若球員面對舊主取得入球又會否慶祝？一切令球迷十分期待。

梁冠聰（右）等堅家軍今場倒戈大埔，獲派正選上陣。（袁志浩攝）

上半場中段東方龍門的球網出現損毀，需由工 作人員修理近5分鐘。（袁志浩攝）

辛祖兩度射破東方 上半場現小插曲

東方正選名單派出6名前「綠衫軍」，包括梁冠聰、馮慶燁、李家豪、李嘉耀、艾華度及翟廷峯，新加盟的黃威先列後備；大埔則盡用兩位留效的外援勞高與杜度，入球任務繼續由辛祖負責。

這位港足前鋒上半場表現搶鏡，17分鐘先搏得前隊友馮慶燁於禁區內犯下天條，並親自操刀射入12碼，助大埔先開紀錄。比賽中段出現小插曲，勞高一記半場笠射僅僅高出，惟葉鴻輝欲撲救時曾觸碰門楣，引致部份球網脫落。球證譚炳煥因此暫停賽事近5分鐘，並於工作人員修補球網後重新開始比賽。

辛祖（右）連下兩城，助大埔半場領先兩球。（袁志浩攝）

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+ 13 + 12 + 11

東方連追三球超前 中村祐人尾段遠射得手

戰至32分鐘，大埔小將孫銘謙於中場附近偷得東方腳下球，皮球傳至辛祖後此子即推入禁區，並以掃把腳燙射遠柱建功。

東方於落後兩球劣勢下即以台灣射手陳浩瑋入替李家豪，完半場前球隊先有艾華頓混戰中起腳中楣；而慕沙半單刀攻勢扭過守門員後，又被杜度回身救駕。

東方在59分鐘追成較接近紀錄，梁冠聰左路罰球傳入遠柱，身型佔優的艾華度回後，由小禁區內的馮慶燁將功補過。乘勢追擊的東方3分鐘後再有進帳，徐德帥開出角球，艾華頓門前撞入，助球隊短時間內火速追平。

東方一度由馮慶燁及艾華頓的入球追平。（袁志浩攝）

大埔隨即換入回歸的中村祐人，欲增强中場組織力，惟79分鐘再失一球，麥保美失誤被艾華頓偷波快攻得手，東方反超前3：2。

台籍前鋒陳浩瑋此役連番錯失良機，包括尾段扭過陸平中後面對空門射失，埋下東方失分伏線。結果大埔憑中村祐人86分鐘禁區頂遠射建功，力追至3：3完場，雙方各得一分。賽後東方三戰依然力保不敗，以7分高鋸港超榜首之位，而大埔僅以1分之差力壓香港飛馬，排於積分榜尾二。

中村祐人（右）遠射破門，完場前為大埔搶回一分。（袁志浩攝）