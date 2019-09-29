【港超聯】中村祐人望再獲港足徵召　李志堅談倒戈：無感覺

大埔今季人腳大變，最終仍迫和由眾多前「綠衫軍」主力擔任正選的東方龍獅。 東方主教練李志堅賽後遭球迷批評，究竟他如何分析失分原因及回應？

大埔此仗靠中村祐人的入球跟東方握手言和，這位去年尾入籍香港的日本裔進攻球員，自上季加盟傑志後甚少獲得上陣機會，今季外借重返大埔，卻在回歸的第一戰取得關鍵入球，他坦言只因一直堅持信念，「在傑志即使我沒有比賽，也拒絕偷懶、永不放棄，我堅信自己今場能作出貢獻。」

再度踏上草茵場征戰，中村指自己感到十分興奮，惟他對球隊未能取勝感到失望，「我不關心對手是東方，或是擁有很多前大埔球員，1分就是不太滿意，因為我們應該可以全取3分。」中村在港足主帥麥柏倫最新召兵中榜上無名，他期望能爭取更佳表現，躋身港隊11月份世界盃外圍賽大軍名單之列。

中村祐人僅於去年10月友賽印尼時入選過港足大軍，他希望能再獲披甲機會。（袁志浩攝）

大埔正選陣容僅得五位留效球員，部份去季更只是後備，這場卻跟東方踢成平手。（袁志浩攝）

大埔球員楊賜麟從後備變主力，他說戰果反映能力。（袁志浩攝）

從後備變主力 楊賜麟：戰果反映能力

大埔今季在主力流失之下重整旗鼓，這仗正選名單僅得5名球員屬於大埔舊部，其餘均由新加盟球員組成。當中去季長期擔任後備的楊賜麟，面對一眾前隊友倒戈，似乎未感太大壓力，「這一分對我們的意願不算很大，有好過無，但可能對手會較大壓力，始終他們是高姿態的爭標球隊。」

「綠衫軍」球員這場踢得特別肉緊，最終力阻前隊友拿下勝仗，是否大踢爭氣波？楊賜麟說：「雖然上季奪冠主力都在他們陣中，但大家也是球員，也只得一雙腳，是否就代表我們沒有能力？結果是3：3，這便看見分野，其實無論是主力或後備，也是有能力的。」

大埔主教練馮凱文則認為雙方各踢半場好波，和局戰果合理，他指球隊發展進度符合預期，惟防線可再加以改善，並透露之前正洽談的喀麥隆外援因錯信中間人而弄得一團糟，望球會能於10月2日註冊窗關閉前跟對方簽約。

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大埔射手辛祖（右）賽後主動上前跟李志堅握手。（袁志浩攝）

李志堅對倒戈無感覺 球迷批評換人決定

對於倒戈前東家，李志堅卻坦言沒有太多感覺，「足球世界便是這樣，今日踢一隊，明日或會踢另一隊，對我來說沒有甚麼特別感覺。」

比賽尾段東方有鍾偉強被麥保美侵犯，犯規雖疑似於禁區內發生，惟球證譚炳煥最終僅於禁區外判處罰球，引起東方球員投訴。不過主教練李志堅認為和局的最大關鍵，主要因為球員頻頻失機，無法擴大分差，「看到球員在落後下有很大決心，但始終沒有攻入燕梳球。陳浩瑋愈踢愈心急，若佔用外援名額又浪費這些機會，感覺是有點不值。」

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+ 11 + 10 + 9

東方球員對球證未有判罰極刑感到失望，徐德帥更激動得跪地投訴。（袁志浩攝）

東方未能延續連勝走勢，球迷們賽後也鼓譟起來，部份人批評李志堅未有盡用換人名額，更向他明言希望球隊重奪聯賽冠軍及旺角場的目標。

李志堅解釋時指，自己當觀察到球隊漏洞時便作出改變，因此才會在上半場換走李家豪解決問題，認為這是顧全大局的做法。