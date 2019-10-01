【會長盃排球】香港排球最強賽事　立即購票見證王者誕生

本地排球最高水平賽事《會長盃排球邀請賽》今月12及13日，男女子共8支隊伍20人大軍名單上月公布，當中雲集本地最強及海外外援，務求為球迷送上精彩刺激的排球賽事。 比賽地點為荃灣體育館，門券於《香港01》App及排球總會辦事（辨公時間內）發售。

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電子門票公開發售至10月13日當日比賽完結，正價門券每張為$55（包含$5手續費）。

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會長盃自2015年復辦後，一直為球迷帶來最高水平、最扣人心弦的賽事，4年來更為大家共送上8場「5局激鬥」。在早前公布的20人名單內，除了男子組的仁濟，各支隊伍（女子組的國際、Victory、協興及荃青；男子組的龍隊、寧逸及盧幹庭）亦有海外外援的名字，加上今屆賽事首次用上「視像挑戰系統」，預料吸引力絕不比去年遜色！

女子組：20人暫定名單

焦點1：泰職3BB Nakornnont合體兼「內訌」

眾所周知香港首個女子職業排球員楊秀美（阿Mi）去年再戰泰國職業聯賽，並加盟球會3BB Nakornnont一季 ，終以泰職聯賽及超級聯賽的雙季軍圓滿賽季。然而返回本地賽場，阿Mi效力的國際女排亦從該支泰職隊引入兩名外援出戰今屆會長盃。二人分別是Kaewpin Kuttika及Phocharoen Sineenat，前者更為去季泰職得分王，連同阿Mi的大力扣殺，預料三支「槌手」將於會長盃多點攻擊，勢為國際重奪后座。

值得留意的是，同樣效力3BB Nakornnont的Jutarat Montripila，亦出現於今屆會長盃Victory女排的名單上。該名主攻手去屆為Victory挺起得分重任，亦助球隊首次殺入決賽，今屆首場賽事碰上國際，預料3BB Nakornnont的「內訌」為賽事增添刺激度。

楊秀美（左二）將會合泰職3BB Nakornnont隊友Kaewpin Kuttika（左）及Phocharoen Sineenat（右二）迎戰助拳Victory的Jutarat Montripila（右）。（3BB Nakornnont FB）

焦點2：寧逸、盧幹庭重返戰場 荃青「地標戰」

近年聯賽「Big 4」席位鬥得極烈，令會長盃參賽資格亦有些微變化。今屆男子組的寧逸及盧幹庭也再次登上會長盃纜車，勢與龍隊、仁濟爭奪決賽席位。事實2年前寧逸於季軍戰以2：3僅負仁濟，今屆兩隊首輪隨即碰上，可料寧逸將把握復仇機會。

女子組方面，去屆冠軍葵青今年無緣會長盃，換上是新氣象的荃青女排。該支聯賽亞軍擁有古蓉蓉及歐陽瑋欣的「沙排雙槌」，配上外援威力及由國際女排加盟的自由人潘曉玲增強防守力，縱使是賽事新丁但荃青實力絕對不容忽視。

男子組：20人暫定名單

焦點3：視像挑戰系統提升判決的準確度

今屆會長盃的特點，當然少不了引用視像挑戰系統這一環。此系統首度亮相香港本地賽事，為會長盃提升判決的準確度。「挑戰」情況包括界內/界外球判決、觸手出界、球員觸網、球員或球觸碰標誌杆。

【電子票QR code入場】

10月12及13日當天，網上購票入場人士將需用《香港01》 App，對應電子票QR code入場。