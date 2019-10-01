【足球】查比高恩斯空難生還者　攻入意外後首個巴甲入球

不經不覺，距離那宗震撼球壇的查比高恩斯空難已經近3年。 在空難中生還的阿倫路舒曹早已康復，在綠茵場上馳騁，外借至另一支巴西球會戈亞斯，昨晚更取得意外後首個巴甲入球，助球隊全取3分。

當地時間昨（9月30日）晚的巴甲聯賽，戈亞斯主場以1：0擊敗高士路，入球球員相當特別，他是由查比高恩斯外借的阿倫路舒曹（Alan Ruschel）。

阿倫路舒曹昨晚為戈亞斯正選上陣，並射入一球，助球隊贏波。（Twitter）

這名30歲巴西左閘在3年前的11月29日，隨查比高恩斯出戰南美球會盃時遇上空難，身體多處骨折，包括因脊椎骨折需接受手術。阿倫路舒曹康復進度理想，在2017年夏天已經重返球場比賽。

今年，他被外借到戈亞斯，於昨晚的巴甲接應隊友的傳中，在無人看管下射入，攻入他空難復出後首個巴甲入球。阿倫路舒曹入球後振臂高呼，雙手指天，將入球送給在天上的查比隊友。

阿倫路舒曹射入空難後首個巴甲入球片段：

阿倫路舒曹兩年前復出後仍效力查比高恩斯，但今年就外借到戈亞斯。（Getty Images/資料圖片）

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當年查比空難，他們乘搭飛機出戰南球盃決賽，作客國民體育會，但航班在哥倫比亞發生意外，僅6人生還，其中只有3名查比球員幸存。除了阿倫路舒曹外，尚有中堅希里奧尼圖及門將科文，其中科文右腿截肢。