【港超聯】飛馬大球場鬥富力提前3小時上演　足總：減低球迷不便

香港飛馬原定今周六（5日）下午5時半於香港大球場迎戰「富豪球會」富力R&F，惟香港足球總會今日（3日）下午宣布，此賽事將提前至當日下午兩時半上演。

足總下午發出新聞稿，雖未有直接提及調動與近日社會情況或示威有關，惟足總預計當日球場附近之交通或受影響，以「為減低球迷前往及離開球場時可能會遇到的不便」為由，稱經雙方球會、比賽場地及相關部門配合及同意後，決定更改比賽時間。

同日另一場由佳聯元朗對理文，賽事繼續於兩時半在元朗大球場上演，令兩場比賽時間重疊，或影響球迷入場意欲。

香港飛馬的主場香港大球場位於加路連山道及東院道附近，跟銅鑼灣鬧市有一段距離。足總以「當日球場附近之交通或受影響」的理由提前賽事。（資料圖片）

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原定上月舉行的賽馬會社區盃，最後也因安全問題而改期。（資料圖片）

兩周內四度調動賽事 旺角場賽事如期舉行

今次是足總於兩周內第四度就賽事日期或時間作出調動，上月22日舉行、作為本地球季每季第一個錦標的「香港賽馬會社區盃」，便因賽會及主辦方賽馬會考慮安全問題後決定延期。而上輪港超聯賽事，富力主場於燕子崗硬撼愉園，因比賽日期臨近10.1國慶而押後；而理文惡鬥傑志，則基於安全考慮而改期。

值得一提的是，在太子站發生嚴重的警民衝突的8月31日，足總當晚如常於鄰近的旺角大球場舉行冠忠南區對標準流浪的比賽；而本周五（4日）晚上8時，在旺角場進行的南區鬥傑志戲碼，暫時也如期舉行。