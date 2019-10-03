【足球】英格蘭大軍最新名單三常客落選　譚美阿巴謙已作抉擇？

英格蘭國家隊公布即將在2020歐洲國家盃外圍賽對捷克和保加利亞兩仗的大軍名單，連格、迪利阿里和基爾獲加三大常客齊落選，相反車路士年輕守將湯姆利首度入選，與隊友美臣蒙特和譚美阿巴謙一起成為國家隊隊友。

英格蘭最新大軍名單 門將：碧福特、湯希頓、尼克普比 後衛：哈利馬古尼、米高堅尼、阿歷山大阿諾特、芝維爾、祖高美斯、捷比亞、丹尼路斯、湯姆利、泰朗明斯 中場：巴克利、佐敦軒達臣、占士麥迪臣、美臣蒙特、哈利雲克斯、戴爾夫、迪格蘭賴斯 前鋒：哈利簡尼、拉舒福特、查頓辛祖、史達寧、譚美阿巴謙、哥林威爾遜

車路士年輕三子美臣蒙特、湯姆利和譚美阿巴謙，一起入選英格蘭大軍。（車路士Twitter）

美臣蒙特和譚美阿巴謙，今季表現出色。（Getty Images）

英格蘭主帥修夫基表示，大軍名單要作出一些困難的決定，他形容，「這是一支刺激的球隊，有一班狀態上佳的球員。球隊仍然注重年輕球員的發展，同時有足夠經驗球員在陣。」

在眾多入選球員之中，周三（2日）仍宣稱未決定國家隊前途的車路士小將譚美阿巴謙，自然成為焦點人物。他之前兩度為英格蘭上陣均為友賽，仍有資格代表尼日利亞。

假如他在未來兩場歐國盃外圍賽中為英格蘭上陣，將意味他已為效力國家隊作出選擇。

本地排球強強對決 即買會長盃兩日門票（鍵入購票）



湯姆利首次入選英格蘭大國腳。（Getty Images）

修夫基讚揚阿巴謙的入選順理成章，「這是一個相當容易的決定，他在英超射手榜領先。」他表示，「今次是譚美一個很好的機會，他一直為我們的小國腳取得入球，他之前在英冠、現在又在今季初把握住機會。」

對於阿巴謙對國家隊選擇猶豫未決，他認為：「如果只為令一個球員不能代表其他國家，而給他一頂喼帽，是不合乎道德的」，又稱，「他和湯姆利均是以表現入選，亦是我們小國腳的成員，所以我們一直視他們為英格蘭一員，他們亦對為英格蘭大國腳上陣充滿渴望。