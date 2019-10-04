【世沙運】首屆世界沙灘運動會月中揭幕　劉慕裳等5港將戰兩項目

第一屆世界沙灘運動會（世沙運）即將於本月12至16日在卡塔爾城市多哈舉行，香港代表團授旗典禮亦於今日進行，港隊宣布將派出五名運動員征戰。

五名征戰的將分別參與兩個項目，當中包括游泳的方胤、聶芷彥，以及空手道（個人型）的鄭子文、劉慕裳、董依然。



因其中四名運動員外出訓練及比賽，今日授旗禮僅得即將參與5公里公開水域賽的聶芷彥出席。今年17歲的聶芷彥期望能在總共25名選手中游到前20名的成積。「我希望能拉近與第一名運動員拉近距離至兩分鐘差距，根據早前的公里賽時間，我跟頭幾名選手還差3至4分鐘。」

由於其餘4名運動員外出訓練或比賽，世沙運授旗禮僅得聶芷彥一名運動員出席。（甘琬湄攝）

屆時多哈氣溫會較暖，聶芷彥指中東地區水域海水特別鹹並且大浪，但同時較浮，相信會對表現有少許幫助。她又表示，今次對手的實非常強，5公里公開水域賽的25名選手中包括世錦賽的前20名，而聶芷彥就以亞洲第一取得參賽資格。

首屆世沙運香港代表團授旗禮。（甘琬湄攝）

港協暨奧委會有意申辦世沙運



港協暨奧委會會長霍震霆先生亦為今屆世沙運的主委，他直言不少國家都有意申辦這兩年一度的世沙運，而香港亦是其中一員。「世沙運講求年輕化，加上對場地的要求不算太高，只要有沙灘、陽光已可舉辦。」但他坦言香港申辦事實上有一定難度，例如要通過立法會的會議程序、港府撥款等。雖然如此，他仍表示當局會繼續爭取，期望香港能有舉辦世沙運的一日。